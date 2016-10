Bengt Holmströmin nimi on mainittu usein aiemminkin, kun taloustieteen Nobel-palkinnon saajia on veikattu. Arkistokuva: COMPIC / Jukka Uotila

Holmström sai Nobelin taloustieteen palkinnon yhdessä Oliver Hartin kanssa. Nobel tuli sopimusteorian tutkimuksesta.

Ei yllättävä, koska tästä palkinnosta on Bengtin kohdalla puhuttu monena vuonna. On ollut vahva ehdokas jo kauan. On todella hienoa ja upeaa, että hän nyt sai Nobelin, Vihriälä kertoo Lännen Medialle.

Holmström toimii Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) taloustieteen professorina. Vihriälä tuntee Holmströmin henkilökohtaisesti.

Hän on erittäin fiksu, miellyttävä ja avoin. Kuuntelee avoimella mielellä kaikkien näkemyksiä. Muodostaa näkemyksensä ilman ennakkokäsityksiä eri asioista. Suhtautuu nöyrästi uuteen tietoon ja on osoittautunut monta kertaa, että ajattelee vakiintuneen laatikon ulkopuolelta, Vihriälä kertoo.

Nobel on tietyllä tavalla kruunaus työlle. Nobel on tunnustus merkitykseltään hyvin tärkeästä työstä. Kaikki Nobelin saaneet ovat merkittäviä taloustutkijoita.

Holmström on myös Evan ja Etlan hallitusten jäsen.

Bengt on Etlan ja Evan hallitusten jäsen, joten me tuuletamme oikein kovasti. Hän on myös Aalto-yliopiston hallinnossa. Hän on monista yhteyksistä tuttu suomalaisille taloustieteilijöille. Uskon, että kaikki suomalaiset taloustieteilijät ovat tavattoman iloisia ja onnellisia hänen puolestaan, Vihriälä kertoo.

Juttua on korjattu: muutettu aikamuotoa viimeisessä sitaatissa. Aiemmasta versiosta saattoi saada virheellisen käsityksen siitä, että Holmström ei enää olisi Aalto-yliopiston hallituksen jäsen.

AKI LAUROKARI, HELSINKI / LÄNNEN MEDIA