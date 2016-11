Washingtonin konkarista, ammattipoliitikko Hillary Clintonista tiedämme tarkalleen hänen jokaisen julkisen tekonsa ja äänestysvalintansa vuosikymmenten ajalta. Trumpista todistusaineistona on pelkkiä puheita.

Hämmästyttävän vaalituloksen lohdullinen puoli on, että peli on nyt täysin auki. Donald Trumpista voi tulla aivan millainen Yhdysvaltojen presidentti tahansa.

Jos Trump toimii samoin kuin hänen vahvana johtajana ihailemansa Vladimir Putin, puheista ei voi lainkaan päätellä tekoja. Putinkin oli alkuvuosien puheidensa perusteella melkoinen eurooppalainen liberaali.

Puheiden savuverhojen suojassa on rauhaa toteuttaa päinvastaisia tekoja. Venäläisen vakoojan lisäksi sen tietää varmasti myös New Yorkin kiinteistöbisnesten koulima tosi-tv-hahmo.

Jos Trump haluaa, hän voi hyödyntää yllätyksen mahdollisuutta myös myönteiseen suuntaan.

Meille suomalaisille paras lahja olisi se, että Trump puheista huolimatta teoillaan varmistaisi, että Länsi on jatkossakin Länsi. Perusarvoilla ei populistinkaan ole hyvä pelata pingpongia. Muuten Amerikalla ei ole maailmassa monta ystävää, ja niistä harvoistakin rakastettavimmalta näyttää Putin.

Trump nousee presidentiksi suuren kulttuurimuutoksen aallonharjalla. Suurten sanomalehtien ja tv-kanavien sijasta äänestäjien enemmistö hankkii nykyään uutisensa mielipidesivustoilta ja blogeista. Faktojen sijasta äänestäjät saavat eteensä samanmielisten sepittämiä väittämiä ja tarinoita. Poliittisten puolueiden sijasta he uskovat sarjakuvamaiseen yksilöön.

Pätevistä pätevimmän Hillary Clintonin sysääminen syrjään on tämän ajan kuva. Kaikki instituutiot on syrjäytetty, ja perinteinen vakava maailma heittää häränpyllyä. Se on sosiaalisesta mediasta voimaantuneen kansan tahto.

Keitä me kaikki loputtoman väärässä olleet virallisten instituutioiden edustajat olemme Trumpia vähättelemään? Ehkä hän todella edustaa kansaa. Ehkä hän todella tekee Amerikasta suuren. Ehkä rakentaa sen muurin ja kähmii niitä naisiakin.

Neljän vuoden kuluttua äänestäjät saavat uudelleen ottaa kantaa. Silloin Trump voi saada äänivyöryn, sillä odotusten ollessa näin alhaalla niiden ylittämisestä ei tule vaikeaa.

Trumpin luonteelle on ominaista jyrkkä vastakohtaisuus ja ääripäiden nopea vaihtelu. Toisinaan Trump on vaihtanut poliittista kantaansa kesken virkkeen. Seitsenkymppisen miehen luonne tuskin muuttuu, mutta poliittisissa päätöksissään hän voi osoittautua toisenlaiseksi kuin kampanjassa nähty emotionaalinen tuittupää.

Vastuulla on tapana vakavoittaa ilmettä. Jos vastuuntunto ei siihen pysty, vastustajien mielipiteistä koostuva ahavoittava puhuri pystyy.

Trump saanee helposti tuekseen suuren osan republikaanipuoluetta, joka lähivuosina hallitsee kongressia. Aivan yhtä varmasti hän saa vastaansa oikeastaan maan kaikki eliitit suurista mediayhtiöistä tutkimuslaitoksiin ja suurteollisuudesta start up -yrittäjiin.

Fortune 500 -yhtiöiden eli maan tärkeimpien firmojen toimitusjohtajista yksikään ei tukenut näkyvästi Trumpia presidentiksi. Suuret mediat yksi toisensa jälkeen kertoivat pääkirjoituksissaan tukevansa Clintonia – ja nimenomaan vastustavansa Trumpia.

Yhdysvalloissa yksi mies ei kykene tukahduttamaan vastustajiaan ja määräämään kaikesta. Se antaa toivoa. Yli 200-vuotista demokratiaa ei manipuloida yhtä helposti kuin neuvostodiktatuurin raunioille rakennettua orastavaa vapautta, jollaisen Putin Venäjällä peri ja tukahdutti.

Yhdysvaltojen suurlähetystöön Helsingin Kaivopuistossa kokoontui keskiviikkona aamukuudelta vaalitulosta seuraamaan joukko eksperttejä ja Amerikan-tuntijoita. Kun Pennsylvania ja muut vaa’ankieliosavaltiot värjäytyivät ruudulla Trumpin punaiseksi, huone oli täynnä ällikällä lyötyä porukkaa.

Kukaan meistä ei etukäteen kyennyt näkemään kansan mieltä. Jos joku väittää nähneensä mielialan kantavan Trumpin aina presidentiksi asti, taatusti valehtelee. Mielipidemittauksia tekevien olisi syytä antaa itselleen potkut ensimmäiseksi.

Tuntui turhalta kysyä samoilta ihmisiltä, millainen presidentti Trumpista tulee. Heiltä – ja meiltä – oli vedetty matto alta. Viikkokausia myös suomalainen media oli toistanut mielipidemittausten tietoa, että Clintonilla on vakuuttava muutama prosenttiyksikön johto.

Miksi kukaan siis uskoisi ennustuksiamme siitä, miten Trump presidenttinä toimii? Totuus on, ettei siitä ole tietoa kenelläkään. Olimme siis enimmäkseen hiljaa.

Lähimpänä tietoa tulevasta on yksi mies, New Jerseyn kuvernööri Chris Christie. Hänen tehtävänään on valmistella Trumpin hallintoa ja ministerinimityksiä. Virallisesti Christie on vastuussa siirtymäkaudesta (transition).

Jos elettäisiin Yhdysvaltojen normaalissa poliittisessa päiväjärjestyksessä, siirtymä tarkoittaisi demokraattisten vaikuttajien siirtymistä ajatushautomoista ja tutkimuslaitoksista liittovaltion virastoihin – ja republikaanisten vaikuttajien siirtymistä päinvastaiseen suuntaan heidän paikoilleen. Monelle siirtymä olisi vain parin korttelin matka Washingtonin keskustasta Valkoiseen taloon.

Trumpin siirtymästä tulee erilainen. Ulkoministeriksi voidaan nimittää esimerkiksi republikaanien poliittinen älykkö Newt Gingrich. Viestintäjohtajaksi osuva ehdokas olisi oikeistolaisen puheradion vihanlietsoja

Rush Limbaugh.

Varmaa on, että Trump tarvitsee tiimiinsä kovan luokan politiikan ja yhteiskunnan osaajia. Talouskasvua ei varmisteta rempseillä heitoilla. Turvallisuuspolitiikassa Trump tarvitsee ympärilleen sisäpiirin, joka ei voi koostua pelkästään George W. Bushin ajan republikaanisista haukoista tai muista puoluesotureista. Silloinhan Trumpista tulisi keulakuva eikä voimamies.

Trumpia ennen vaaleja kannattaneista asiantuntijoista ei ulko- ja turvallisuuspolitiikan tiimiä saa rakennettua. Heitä oli vain kourallinen. Kokoonpanosta tulee siis selkärangattomien ja takinkääntäjien kabinetti. Se ei lainkaan tarkoita, etteikö asiantuntemusta ja kunnianhimoa saataisi koolle runsaasti, jos päähenkilö niin haluaa.

Tästä päivästä lähtien Trump on poliitikko. Häntä on arvioitava puheiden sijasta tekojen perusteella.

MATTI POSIO / LÄNNEN MEDIA