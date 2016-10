Entisen Moskovan suurlähettilään Hannu Himasen mukaan suomalaiset ovat vaikean paikan edessä, kun he yrittävät ymmärtää itänaapuria. Niin virallinen Venäjä kuin valtiollinen mediakin viestivät tavalla, joka on hyvin erilainen kuin mihin täällä on totuttu.