Aalto on ollut Kaspin mukaan aina valoisa, iloinen ja luonteva esiintyjä, mutta jotain uutta on tapahtunut X Factorissa. Saara Aallolla on aina ollut tahto esiintyä, ja nyt se on puhjennut Kaspin mukaan kukkaan.

– Täytyy sanoa rehellisesti, että se on vähän sellaista epäsuomalaistakin. Me olemme vähän vaatimattomampia.

– Nyt kun hän on saanut mahdollisuuden laittaa peliin kaikki ne asiat, jotka hänessä ovat luontaisia, minulla on sellainen tunne, että hän on vapautuneempi, innostuneempi ja antaa itsestään vielä enemmän, Kaspi kuvaa.

Hän korostaa tekevänsä huomioita ennen kaikkea Saara Aallon suurena fanina.

Aallon lauantainen esiintyminen Britannian X Factorin finaalin ensimmäisessä osassa sai Kaspin lähes purskahtamaan itkuun.

– Olen häkeltynyt hänen yhteisesityksestään Adam Lambertin kanssa. Se onni, mikä oli! Hän näytti kertakaikkiaan niin onnelliselta. Tuli rakkauden valo ja ilo, jota tuntee toisen ihmisen puolesta, Kaspi sanoo.

Ennen kaikkea Saara Aalto on Kaspin mukaan opettanut suomalaisille nuorille ja nouseville artisteille sen, että korkea osaamisen taso ei ole sattumaa.

Kaspin mukaan on "täyttä puppua" ajatella, että laulaja joko on lahjakas tai ei – tai että yksilö joko osaa laulaa tai ei. Korkea osaamisen taso tulee vasta pitkällisen työn jälkeen.

– Ihan samalla tavalla, jos haluaa keihäänheiton maailmanmestariksi, pitää opetella heittämään sitä keppiä, hän vertaa.

Toinen asia, jonka Saara Aalto on nuorille suomalaisille artisteille opettanut, on oppia se, mitä artistina on. Hän on iloinen siitä, että Aalto on uskonut omaan itseensä vilkkaana ja dramaattisena esiintyjänä, eikä hän ole antanut periksi toisenlaisille vaatimuksille.

– Sitähän [artistiksi kasvamista] ei voi kiirehtiä, Kaspi sanoo.

