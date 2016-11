– Haluan tuoda valokeilaan sen, että katsoisimme itseämme vähän uusin silmin. Olemme kohtuullisen vaatimattomia emmekä ylikorosta itseämme. Luulen, että se on vahvuus, mutta se ei saa tarkoittaa, että lähdemme aliarvostamaan saavutuksiamme. Päinvastoin, meidän täytyy käsittää, että tässä maassa on hyvä elää, Niinistö sanoo.

Hän muistuttaa, että kansainvälisten tutkimusten mukaan Suomi on maailman vakain valtio ja turvallisin maa, täällä on maailman paras hallinto ja riippumattomin oikeuslaitos. Suomi on maailman viidenneksi onnellisin ja toiseksi tasa-arvoisin maa, Suomessa on eniten maailmassa inhimillistä pääomaa.

Kiitos tästä kaikesta kuuluu Niinistön mukaan kaikille suomalaisille.

– Mehän olemme yhdessä tämän tuloksen saaneet aikaan, hän korostaa.

Tänä vuonna presidenttipari onkin valinnut itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton teemakseen vahvuudet.

Esiin nostetaan rehellisyys, innovatiivisuus, vakaus, lukutaito, koulumenestys sekä tyttöjen mahdollisuudet, ja linnaan on kutsuttu näiden vahvuuksien mahdollistajia. Kutsuvieraiden joukossa nähdään koulutuksen ja sivistyksen toimijoita, kansalaisjärjestöjen aktiiveja, tieteenharjoittajia, rauhanturvaajia, luonnonsuojelualan ammattilaisia, menestyneitä urheilijoita sekä innovatiivisia yrittäjiä.

Kunniavieraiksi linnaan on kutsuttu myös runsaasti sotaveteraaneja ja lottia sekä jatkosodassa taistelleita virolaisia Suomen-poikia ja talvi- ja jatkosodan ruotsalaisia vapaaehtoisia. Kaikkiaan kutsuvieraina linnaan on tulossa noin 1800 henkilöä.

