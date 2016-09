Pihla Nikula esittelee Me erilaiset -kampanjan julistetta, joka muistuttaa, että jokainen ihminen on tärkeä. KUVA: Jukka Lehojärvi

Tätä mieltä on 7-vuotias Pihla Nikula. Hän pitää sanomaa niin tärkeänä, että päätti perustaa sitä ajamaan oman kampanjansa. Me erilaiset -nimiseen kampanjaan ja ryhmään ovat tervetulleita kaikki. Jopa kiusaajat.

– Vaikka olisikin ilkeä, niin silti on tärkeä, nimittäin ihan kaikki ovat tärkeitä, selittää Nikula kampanjajulisteen yllättävintä mainintaa.

Pihla Nikula sai idean kampanjaan puolivahingossa, kun piirteli äitinsä työhuoneella.

– Rupesin piirtämään omia käsiäni, sitten vasta aloin ajatella hommaa. Kun väritin kädet, kaikista tuli eri värisiä. Kun katsoin tarkemmin, ne olivat muutenkin ihan erilaisia. Siitä ajattelin, että kaikki ihmisetkin ovat erilaisia. Muistan, että olen nähnyt, että jollakin on ihan keltaiset kädet. Me erilaiset sopii oikein hyvin kampanjaan.

Ekaluokkalainen aloitti vaikuttamisen omassa luokassaan Marttilan koulussa Kälviällä Kokkolassa. Siellä hänen tekemänsä kampanjajuliste on kiinnitetty seinälle ja toimintaan on lähdetty muutenkin mukaan.

Opettaja Petri Kykyrin mukaan erilaisuudesta on luokassa keskusteltu. Lisäksi on pohdittu tapoja, joilla Me erilaiset -partio voisi puuttua esimerkiksi kiusaamiseen välitunnilla.

– Opettajana mielelläni korostan erilaisuutta itsetunnon rakentamisessa. Se on rikkaus.

Pihla Nikulan mielestä puhe luokassa on tärkeää, mutta se ei vielä riitä.

– Pitää myös tehdä sitä hommaa eli auttaa eikä pelkästään puhua.

Mitä se voisi käytännössä tarkoittaa?

– Pitää auttaa, jos toista kiusataan. Voi myös lainata vaikka askarteluliimaa kaverille.

Kälviällä toivotaan, että omaehtoinen kampanja leviäisi muihinkin kouluihin, vaikka valtakunnalliseksi.

KAISA HAHTO / LÄNNEN MEDIA