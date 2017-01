Helsingin poliisi on siirtämässsä syyteharkintaan liivijengi Cannonballin epäiltyä talousrikosvyyhteä. Poliisin mukaan Cannonball on käyttänyt kymmeniä pöytälaatikkoyhtiöitä perusteettomien alv-palautusten hakemiseen, vaikka yhtiöillä ei ole ollut liiketoimintaa. Poliisi arvioi rikoshyödyksi 1,6 miljoonaa euroa.

– Toimintaan on osallistunut useita kymmeniä henkilöitä, joista useimmat ovat kerhon jäseniä tai läheisesti kerhon toimintaan liittyviä henkilöitä. Toiminnassa on ollut mukana myös henkilöitä, jotka ovat toimineet bulvaaneina kerhon hyväksi, kertoo tiedotteessa rikostarkastaja Sampsa Marttila Helsingin poliisilaitoksesta.

Esitutkinnassa rikoksesta epäiltynä on ollut lähes 70 ihmistä, joista yli puolet on ollut vangittuna. Poliisin mukaan tutkinnassa on syntynyt myös muita rikosepäilyjä, kuten huumausainerikoksia, ampuma-aserikoksia, väärennyksiä ja rahanpesurikoksia.

Poliisin mukaan esitutkinta-aineisto on toimitettu loppulausuntoja varten asianosaisille, minkä jälkeen jutun on tarkoitus siirtyä syyttäjälle.

