Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen puolta seitsemää aamulla. Noin tuhannen neliön kokoinen tehdas oli ilmiliekeissä, kun palokunta pääsi paikalle.

Pelastuslaitoksen mukaan alkuvaiheessa tuli uhkasi läheistä rakennusta, mutta palokunta sai estettyä palon leviämisen. Palon syttymissyy ei ollut vielä keskiviikkona selvillä.

Candywell on 22 vuotta toiminut perheyritys, joka on erikoistunut puristemakeisten tuotantoon. Tehtaassa on ollut neljä työntekijää.

– Pohdimme vakavasti mahdollisuuksia siihen, että tuotanto jatkuisi Kivijärvellä, kertoi toimitusjohtaja Vesa Hurme palon jälkeen.

STT