– Tiivistäen kuulostaa siltä, että paljon hyvää on ilmassa, kuvailee Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen.

Liikennekaari on hallituksen kärkihanke, jolla liikennemarkkinoiden sääntely kootaan yhtenäiseksi lainsäädännöksi. Tavoitteena on edistää uusien liikennepalvelumallien syntymistä ja vastata nykyistä paremmin ihmisten kuljetustarpeisiin.

Uudistuksen suurimmaksi poliittiseksi kiistakapulaksi on noussut taksiliikenne. Perussuomalaiset vastustaa taksien sääntelyn purkamista ja taksiliikenteen vapauttamista kilpailulle.

Berner kertoi sunnuntaina Lännen Median lehdissä joustavansa kahdessa taksialalle tärkeässä asiassa. Hän kertoi luopuneensa ajatuksesta, että alle 10 000 euron liikevaihdolla toimivat yrittäjät eivät enää tarvitsisi erillistä toimilupaa. Lisäksi Berner on valmis siihen, että takseilla on jatkossakin määritelty pääasiallinen asemapaikka.

Sen sijaan Berner aikoo pitää viimeiseen asti kiinni siitä, että taksien määräsääntelystä luovutaan. Se tarkoittaa käytännössä taksiliikenteen avaamista kilpailulle. Bernerin mukaan taksiliikenne voidaan jättää koko liikennekaaresta ulos, mikäli hallitus ei pääse sopuun asiasta.

Taksiala toivoo ensisijaisesti alan kehittämistä nykyisen säännellyn mallin pohjalta, mutta Koskisen mukaan myös Bernerin ajama markkinaehtoinen malli käy, kunhan kaikilla yrittäjillä on jatkossa oltava liikennelupa ja kuljettajilla ajolupa.

– Kun kaikilla on tasapuoliset ja oikeudenmukaiset pelisäännöt, niin me tulemme markkinaehtoisen mallin kanssakin toimeen, Koskinen sanoo.

Taksiliikennettä harjoittavilla yrityksillä on nykyisin oltava viranomaisten myöntämä liikennelupa. Liikennekaari säilyttäisi liikenneluvat yritystasolla, mutta ajoneuvo- ja kuljettajakohtaisista luvista luovuttaisiin.

Nykyisin taksinkuljettajalla on oltava ajolupa, jota varten viranomaiset tarkistavat muun muassa rikostaustan. Ajolupaan kuuluu myös pakollinen koulutus, josta liikennekaaressa kuitenkin Koskisen mukaan luovuttaisiin. Liikennekaaressa esitetään, että jatkossa taksiyritysten tulisi huolehtia kuljettajien osaamisesta. Koskisen mielestä ajolupa on tärkeää pitää uudessakin sääntelyssä pakollisena.

– Kuljettajan ajolupa on meidän mielestä tärkeä asia asiakasturvallisuuden ja valvonnan kannalta, hän perustelee.

Koskisen mielestä taksialalle huonoin vaihtoehto olisi jäädä liikennekaaren ulkopuolelle.

– Emme pidä järkevänä sellaista vaihtoehtoa, koska liikennekaari tulee kuitenkin sisältämään asioita, jotka vaikuttavat meihin. Se tuntuisi onnettomalta tieltä mennä eteenpäin.

Liikennekaaren ulkopuolella taksiala jäisi nykyisen sääntelyn piiriin, kun muiden liikennepalveluiden osalta kehitysmahdollisuudet paranisivat liikenteen digitalisaatioon, tiedonsiirtoon ja tiedon avaamiseen liittyvissä asioissa. Taksiala ei pääsisi näin samalle viivalle, kun muita liikennepalveluita ryhdytään yhdistelemään erilaisiksi matkaketjuiksi ja -paketeiksi.

Koskinen toivoo, että liikennekaaresta saataisiin hallituspuolueiden kesken pian sopu.

– Tämäkin on kovin kiusallinen tilanne, että kovin pitkään pidetään asiaa avoimena. On yritystoiminnan kannalta hankalaa, jos lainsäädäntö on suurten muutosten edessä, mutta kukaan ei tiedä millaisten. Kyllä tässä olisi hyvä päästä eteenpäin ja löytää ratkaisut.

Poliittisesti vaikeaksi asian tekee paitsi nykyisten taksiyritysten altistuminen entistä kovemmalle kilpailulle, myös kysymys siitä, miten taksien saatavuus muuttuu syrjäseuduilla ja hiljaisina vuorokaudenaikoina.

– Määräsäännelty malli on tähän asti varmistanut, että taksipalvelua on saanut kohtuullisen hyvin koko maassa ja kaikkina vuorokaudenaikoina. Markkinaehtoisuushan ei sitä takaa, ja se on tietysti tässä se ongelma, Koskinen sanoo.

Koskisen mukaan Bernerin kompromissiesitys toisi suomalaisen taksialan lähelle ruotsalaista mallia.

– Ruotsin puolellahan on sitä ongelmaa, että hiljaisilla alueilla palvelua ei ole saatavissa. Esimerkiksi Haaparannan liikenteestä osan hoitavat Tornion taksit.

