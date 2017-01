Liikenneverkon kehittäminen ja rahoituksen uudistaminen ottivat eilisiltana takapakkia, kun Berner ilmoitti liikenne- ja viestintäministeriön keskeyttävän paljon kritiikkiä saaneen liikenneverkkoyhtiön valmistelun.

Syynä pelin viheltämiselle poikki oli se, ettei muista hallituspuolueista löytynyt tukea liikenneverkon yhtiöittämisaikeille. Samalla kaavailtu autoveron poisto viskattiin romukoppaan.

– Autoveroon ei kosketa tällä hallituskaudella, Berner painotti tiistaina puhelimitse STT:lle.

Päätös valmistelun keskeyttämisestä syntyi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ja autoalan yrittäjien sekä etujärjestöjen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. Ajatus autoveron poistosta hyydytti heti autokaupan selvityksen tultua julki viime viikolla.

Liikenne- ja viestintäministeri Berner sanoo nyt pohtivansa uutta mallia, millä liikenteen uudistamisessa voidaan mennä eteenpäin. Berner kertoo miettivänsä esimerkiksi sitä, pitäisikö liikenteen rahoituksen uudistamista varten asettaa kaikista eduskuntapuolueista koostuva parlamentaarinen komitea.

Berner pohtisi, voiko kehysmenettelyä muuttaa niin, että infraan investoimiseen sitoudutaan pitkäjänteisemmin yli hallituskausien.

– Ovatko hallitus ja oppositiopuolueet valmiita sellaiseen yhteistyöhön, jossa infraan sitoudutaan pitkäjänteisemmin.

"Selvitys ei hyödytön"

Bernerin mukaan liikenteessä on edelleen isoja kysymyksiä, joihin pitää hakea ratkaisuja. Liikenneverkossa on noin 2,5 miljardin korjausvelka, joka kasvaa koko ajan. Lisäksi väyläinvestointeja tehdään lyhytjänteisesti ja autokanta on vanha. Liikenteen päästöjen pitäisi puolittua vuoteen 2030 mennessä.

– Ainoa ratkaisu, mitä ei ole olemassa, on se, että me emme tee mitään, Berner sanoo.

Bernerin mukaan selvitystyö liikenneverkkoyhtiön perustamiseksi ei ole mennyt hukkaan, vaikka yhtiömalli sekä autoveron poisto sen mukana kuopattiin.

– Selvitys ei ole missään tapauksessa hyödytön. Siinä on kerätty valtavasti tietoa ja tehty erilaisia skenaariolaskelmia. Nyt tätä tietoa hyödyntäen pitää hakea uusia ratkaisuja.

Berner ei osaa vielä sanoa, milloin hallitus voisi kokoontua pohtimaan sitä, miten liikenteen uudistamista voitaisiin lähteä nyt viemään eteenpäin.

– Minun täytyy ensin saada käytyä itseni kanssa läpi, mitkä ovat ne seuraavat vaihtoehtoiset näkökulmat asiaan ja muodostaa näkemys siitä, millaista tietä olen valmis kulkemaan eteenpäin.

Ministeri kieltää, että liikenneverkkoyhtiöselvityksestä noussut kohu ja nokittelu hallituspuolueiden kesken olisi jättänyt ainakaan häneen mitään haavoja.

– Toivon, että asiat ovat suurempia kuin ihmiset ja että me pystymme hakemaan yhteisiä ratkaisuja myös tulevaisuudessa.

"Ei tämä lykkäämällä parane"

Ulkoministeri Timo Soini (ps.) sanoo, että liikenneverkon kehittämiseen täytyy löytää ratkaisu, jonka kaikki hallituspuolueet voivat hyväksyä.

Soini arvioi, että hallituksessa käydään pikapuoliin keskustelua siitä, miten asiassa edetään.

– Ei näitä asioita eteenpäin lykkäämällä mikään parane.

Hän huomauttaa, että hallituksen tulee valmistella asiat kunnolla ja mennä yksimielisillä näkemyksillä eteenpäin, jotta jatkossa vältettäisiin nyt syntyneet epäselvyydet.

– Nämä selvitykset ovat siinä mielessä ongelmallisia, että vaikka tarkoitus saattaa olla hyvä, ne ymmärretään hallituksen yksimielisiksi esityksiksi. Sellaisia ne eivät olleet tässäkään tapauksessa. Tästä on syytä ottaa opiksi.

Soinin mukaan vaihtoehtoisia etenemistapoja liikenneverkon kehittämiseksi ja sen rahoittamiseksi on useita. Lisävelka ei hänen mielestään ratkaise rahoitusta.

– Voidaan näitä teitä rakentaa esimerkiksi sillä tavalla kuin Lahden moottoritie, jossa osa on yksityistä rahoitusta. Perusperiaate on, että valtio pitää tiet kunnossa ja sitten tällaisilla muilla toimenpiteillä voidaan rakentaa ja täydentää, jos ne toimivat. Liikennettähän kyllä verotetaan aika paljon, joten sieltä pitäisi löytyä rahaa myös tähän.

Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) tiedotti eilen illalla, että liikenne- ja viestintäministeriö keskeyttää liikenneverkkoyhtiön selvityksen, koska yhtiömuotoinen toimintamalli ei saanut kannatusta.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) totesi illalla STT:lle, että keskeyttämispäätös perustui autoveron poistosta tulleeseen palautteeseen. Selvityksessä kiistaa herätti muun muassa suunnitelma, jossa autoverosta olisi luovuttu.

Soini ei ollut halukas luonnehtimaan liikenne-episodista syntynyttä mielikuvaa.

– No, sen saa sitten jokainen ihminen arvioida itse.

– Nyt asia on nyt vedetty takaisin pois valmistelusta ja nyt tehdään uusia asia. En ole mikään opettaja enkä tuomari. Nyt katsotaan puhtaalta pöydältä.

STT