Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asiantuntijana perjantaina ollut Holmström painottaa, että työ on keskeistä ihmisten hyvinvoinnille.

– Jos kysytään miten alhaisesta työllisyydestä päästään eroon, ei siihen hirveän montaa temppua ole, Holmström sanoo.

Holmström toivoo, että Suomessakin kiinnitettäisiin huomiota siihen, miten tärkeää työ on ihmisten hyvinvoinnille. Tunne siitä, että ihminen on hyödyksi yhteiskunnalle, on Holmströmin mielestä ratkaiseva hyvinvoinnille.

Oivallus siitä, että onnellisuus liittyy työn tekemiseen, on hänen mielestään keskeinen peruste siihen, miksi työmarkkinoita pitää joustavoittaa.

– Suomen pitäisi alkaa miettiä tasa-arvoa työllisyyden, ei tasa-arvoa tulon kannalta.

– Jos lähtee liikkeelle siitä, että onnellisuus liittyy työhön, ajattelee tilannetta toisella tavalla. Mutta jos lähtee liikkeelle siitä, että kaikilla täytyy olla tasainen tulo, päätyy työttömyyteen, Holmström sanoi toimittajille valiokunnan tapaamisen jälkeen.

Työnantajien kilpailu työntekijöistä tukee hänen arvionsa mukaansa sitä, että työehdot asettuvat lopulta työntekijän kannalta hyviksi.

Valtiovarainvaliokunta kuuli Holmströmiä noin tunnin verran Suomen ja maailman talousnäkymistä. Keskustelua käytiin hänen mukaansa varsinkin työllisyydestä ja työmarkkinoiden uudistustarpeista.

– Korostin sitä, että maailmanpolitiikassa oleva ongelma ihmisten turhautuneisuudesta ei niinkään liity rahan vaan aseman menettämiseen, Holmström kertoi.

STT