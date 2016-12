Yleisradion vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen sanoo, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on melko harvoin ottanut yhteyttä Ylen toimituksiin. Kun hän on sitä tehnyt, on kysymys ollut yleensä hänen henkilökohtaisesta varallisuudestaan, uskonnosta tai yrittäjätaustasta, Jääskeläinen sanoi MTV:n uutisissa.