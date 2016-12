Imatralla ravintola Vuoksenvahdin eteen on tuotu kynttilöitä, ja poliisin eristykset on purettu. Lehtikuva / Hannu Rissanen

Lapselle tulee olla rehellinen siitä, ettei aikuisillakaan ole kaikkiin asioihin vastausta, Kojo sanoo.

Tärkeää on kuitenkin luoda Kojon mukaan lapselle turvallisuudentunnetta. Kojo muistuttaa, että kukin tuntee oman lapsensa ja tietää parhaiten, millä lapsen turvallisuudentunnetta saa lisättyä.

Imatran kaupunginjohtaja: Todella järkyttävä tapahtuma

23-vuotiaan imatralaismiehen epäillään ampuneen kolme naista ravintola Vuoksenvahdin edustalla viime yönä. Uhreista yksi oli Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaksi muuta toimittajia.

Öinen ampuminen on todella järkyttävä tapahtuma, sanoo kaupunginjohtaja Pertti Lintunen STT:lle. Hän on toiminut kaupunginjohtajana vuodesta 2006 lähtien.

– Otan osaa omaisten suruun. Poliisiviranomaisten kanssa lähdetään asiaa purkamaan, ja täytyy sitten syventyä, onko jotain, mitä kaupunki voisi tehdä, Lintunen sanoo.

Lintunen ei itse koe Imatraa turvattomammaksi kuin muutakaan Suomea. Kaupunki on hänen mukaansa turvallinen paikka, mutta tapahtuman taustasyihin tulee perehtyä.

– Pienellä paikkakunnalla nämä aina korostuvat enemmän kuin pääkaupunkiseudulla. Kyllä nämä aina järkyttävät, kun tapahtumat tulevat lähelle.

Kriisitukipiste Imatralla, kirkossa suruhartaus

Imatralla valmistaudutaan tarvittaessa jatkamaan kriisiavun tarjoamista kriisitukipisteessä myöhempään iltaan asti. Seurakunnan tiloihin Olavinkulmassa aamuyöllä avattu piste on auki ainakin kello 19:ään asti tai tarvittaessa pidempään.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten mukaan tukea kriisipisteestä haki jo aamulla noin kymmenen ihmistä. Osa on ollut uhrien läheisiä, osa muita keskusteluapua tarvinneita paikallisia, Eksoten viestintäpäällikkö Saara Raudasoja kertoo.

Kriisitukipisteessä työskentelee Eksoten henkilökunnan lisäksi vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja kirkon henkisen tuen työntekijöitä.

Yön aikana apua saa puolestaan mielenterveyspäivystyksestä Etelä-Karjalan keskussairaalasta joko puhelimitse tai paikan päällä. Huomenna palvelupisteet ovat normaalisti auki.

– Huomenna pitää miettii sitä, pitääkö tiistaiksi järjestää jotakin kriisiapua edelleen taikka jotakin keskustelua, Raudasoja sanoo.

Seurakunta puolestaan järjesti nuorille Olavinkulmassa keskustelutilaisuuden iltapäivällä, ja Imatrankosken kirkossa järjestetään suruhartaus kello 18.

Huomenna lapsille ja nuorille on avoimet ovet Eksoten Lasten ja nuorten taloilla Imatralla ja Lappeenrannassa.

Ministereiltä surunvalittelut Imatran uhrien omaisille

Usea ministeri on Twitterissä osoittanut surunvalittelunsa Imatran ampumisessa kuolleiden omaisille. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja sisäministeri Paula Risikko (kok.) sanovat olevansa surullisia ja järkyttyneitä yöllisistä tapahtumista. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) toivottaa voimia kaikille imatralaisille.

Imatralla ravintola Vuoksenvahdin eteen on tuotu kynttilöitä, ja poliisin eristykset on purettu. Ravintolan sisäänkäynnin edessä on verijälkiä lumessa.

Vuoksenvahti on avattu normaalisti, ja ravintolassa oli aamulla kymmenen jälkeen kymmenkunta asiakasta.

Vuoksenvahdin ravintolapäällikkö Ritva Munnukka kertoo STT:lle, että hänen käsityksensä mukaan tapahtumat eivät liity mitenkään ravintolan toimintaan. Ampuminen tapahtui ravintolan ulkopuolella. Munnukka on tapahtumasta hyvin järkyttynyt.

STT