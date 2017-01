– Ihan konkreettisia tapauksia ovat esimerkiksi viranomaispäätökset, joihin ei ole valitusoikeutta. Yksi perusoikeus on se, että itseä koskevasta viranomaispäätöksestä pitäisi voida valittaa. Tällöin tuomioistuin voisi myöntää valitusoikeuden yksittäistapauksissa, liiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola sanoo.

Jo tällä hetkellä tuomioistuimet voivat jättää noudattamatta jotain tiettyä lakia, jos se on ilmeisesti ristiriidassa perustuslain kanssa. Lain esitöissä kynnys on kuitenkin tahallisesti säädetty korkeaksi, joten lakien ohittaminen perustuslain nojalla on ollut tuomioistuimissa poikkeuksellista. Liiton mukaan ongelma ratkeaisi, jos vaatimus ilmeisestä ristiriitaisuudesta poistuisi.

Asianajajaliiton mukaan ehdotuksen taustalla on huoli lainsäätäjien niukoista resursseista. Erityisesti viime kuukausien ajan on keskusteltu ahkerasti siitä, huomioivatko hallitus ja virkamiehet perustuslakia tarpeeksi lakeja valmistellessaan.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) on tarkoitus antaa selvitys lainvalmistelun tilasta eduskunnan joulutauon jälkeen.

– Ehdotuksemme ei kuitenkaan tarkoittaisi sitä, että tuomioistuin voisi julistaa jonkin lainkohdan pätemättömäksi. Kysymys olisi yksittäistapauksista, joissa lainkohdan soveltaminen johtaisi perustuslain ja perusoikeussäännösten rikkomiseen, Ruohola kertoo.

STT