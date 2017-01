Liiton vaatimuksen taustalla on huoli siitä, että lainvalmistelua on tyssähtänyt paljon perustuslaillisiin ongelmiin. Tämä on puolestaan johtunut osin siitä, että lainvalmistelussa ovat resurssit olleet tiukilla.

Asianajajaliiton mukaan tilannetta auttaisi se, että tuomioistuimet alkaisivat nykyistä enemmän valvoa perustuslain toteutumista sen jälkeen, kun laki on astunut voimaan.

– Suomessa lainsäädännön perustuslainmukaisuuden valvonta on vain etukäteisvalvonnan varassa, ja jälkikäteinen seuranta puuttuu käytännössä täysin, toteaa Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola liiton tiedotteessa.

Käytännössä Asianajaliitto haluaisi muutosta nykyiseen perustuslakiin.

Liitto muistuttaa, että vuonna 2000 perustuslakiin kirjattiin vaatimus, että tuomioisuinten pitäisi ratkaista asiat perustuslain hyväksi tilanteissa, joissa sovellettava laki on sen kanssa ilmeisessä ristiriidassa.

Tällainen soveltaminen on liiton mukaan jäänyt kuitenkin vähälle, minkä vuoksi liitto haluaa, että perustuslain sanamuotoa pitäisi laajentaa.

Asianajajaliitto julkaisi esityksensä perjantaina Helsingissä pidetyillä Asianajajapäivillä.

MARKKU UHARI / LÄNNEN MEDIA