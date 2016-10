Kansaeläkelaitos Kelan uusi pääjohtaja on Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltonen. Johtaja valittiin arvalla, sillä Kelan valtuutettujen äänet menivät tasan 6–6, tiedottaa Kela verkkosivuillaan.

Aaltonen on valitsijoilleen eli Kelan valtuutetuille jo entuudestaan tuttu, sillä hän toimii Kelan hallituksen jäsenenä ja on sen entinen varapuheenjohtaja. Hän on kertonut julkisuudessa olevansa alkiolainen keskustalainen, tosin ilman jäsenkirjaa.

Keskustalaisuus ei siis estänyt Aaltosen valintaa Kelan johtoon, vaikka pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vakuuttikin hakukierroksen aikana, ettei kyseessä ole poliittinen virkanimitys. Myös Aaltosen edeltäjä Liisa Hyssälä oli keskustalainen, ja paikka on ollut jo 62 vuoden ajan keskustalaisten hallussa.

Aaltosen kanssa haun loppusuoralle ylsi sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja, vakuutusosaston osastopäällikkö Outi Antila. Sitoutumaton Antila oli aikoinaan sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän (kesk.) valinta ministeriöön. Sittemmin Kelan pääjohtajaksi siirtynyt Hyssälä on jäämässä ensi vuodenvaihteessa eläkkeelle.

Tällä kertaa huonoon arpaonneen kaatunut Antila on hakenut viime vuosina monia merkittäviä virkoja, mutta jäänyt usein loppusuoralla toiseksi.

Tämän vuoden alussa Antila hävisi Kuntien eläkevakuutusyhtiö Kevan johtajapaikan Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväiselle. Edellisenä vuonna Antila haki puolestaan Kelan johtajaksi, mutta tehtävän nappasi itselleen Kuntaliiton entinen toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäkilohiluoma.

Itäsuomalainen tiedenainen 62-vuotias Elli Aaltonen on johtanut Itä-Suomen avia kuuden vuoden ajan. Sitä ennen hän työskenteli sosiaali- ja terveysneuvoksena avin edeltäjässä eli Itä-Suomen lääninhallituksessa. Hän on toiminut myös muun muassa EU-asiantuntijana, sosiaali- ja terveysministeriön selvityshenkilönä, Nurmeksen sosiaalijohtajana ja Savonlinnan sosiaalisihteerinä.

Nykyiseen Savonlinnaan kuuluvassa Säämingissä syntynyt Aaltonen väitteili vuonna 1999 yhteiskuntatieteiden tohtoriksi Joensuun yliopistosta ja toimii dosenttina Itä-Suomen yliopistossa. Viime vuonna hänet nimettiin kiinalaisen yliopiston vierailijaprofessoriksi.

Viime vuosina hänen tärkein valtakunnallinen luottamustoimensa on Kelan hallituksen lisäksi ollut puheenjohtajuus Vanhustyön keskusliitossa. Hän osallistui myös Juha Sipilän hallituksen hyvivointityöryhmän työhön.

Tällä hetkellä Aaltonen työskentelee Mikkelissä, jossa hänen käytössään ovat vanhat maaherran edustustilat ja niiden yhteydessä oleva virka-asunto. Hänellä on koti niin ikään myös Helsingissä.

Ei usko täydelliseen perustuloon Kelassa laaditaan parhaillaan perustulokokeilua vuosille 2017–18. Aaltonen otti asiaan kantaa tänä syksynä blogissaan.

Hän ei pidä täydellistä perustuloa realistisena ja taloudellisesti mahdollisena, vaan uskoo ratkaisun löytyvän kaikkien nykyisten sosiaalietuuksien yhdistämisestä perustuloksi.

Aaltosen blogin mukaan Suomen kannattaa ottaa oppia Kanadasta, jossa perustulokokeilu osoitti muun muassa päivystyssairaanhoidon tarpeen vähenemistä, sairaanhoidon käyntien vähenemistä ja positiivista vaikutusta riskiryhmien koulunkäynnin jatkamiseen verrattuna verrokkiryhmiin.

– Jos perustulolla pystytään ehkäisemään lääkkeiden suhteellisen korkeaa käyttöä tai vähentämään väkivaltaa, kun turvallinen toimeentulo on taattu ilman hallinnosta tulevaa rasitetta, on tällaisilla tekijöillä suuret kansantaloudelliset vaikutukset inhimillisestä hyvinvoinnin paranemisesta puhumattakaan.

– Liian optimistinen ei kannata ennakkoon olla, vaan ottaa perustulon sosiaalinen vaikutus suomalaisessakin perustulon kokeilussa vahvasti mukaan, Aaltonen kirjoitti heinäkuussa blogissaan.

