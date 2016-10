Mouroux myöntää, että suuren mittaluokan teknologiaprojektissa on aina omat riskinsä. Silti hänen mielestään selkeitä yksittäisiä kompastuskiviä rakennustöiden loppuvaiheessa ei ole nähtävissä.

– Suurin huolemme on aina vakavien onnettomuuksien mahdollisuus. Niihin pitää varautua. Toki yksittäiselle urakoitsijalle voi sattua viivästyksiä. Ne ovat kuitenkin enintään viikon tai kahden pituisia. Uskon, että jos projekti myöhästyy, puhutaan korkeintaan muutamista viikoista. Ja koska hanke on jaettu useisiin osiin, meillä on mahdollisuus myös kiriä aikataulua takaisin muualla, Mouroux sanoo.

– Olen aina verrannut tätä talon rakentamiseen. Onhan tämä paljon suurempi kooltaan, mutta loppujen lopuksi kyse on samasta asiasta, Mouroux heittää huolettomasti.

Olkiluodon kolmosreaktorissa tehdään parhaillaan viimeistelytöitä ja erilaisia kokeita.

– Testauksessa on edessä vielä tuhansia yksittäisiä steppejä, kertoo TVO:n Olkiluoto 3 -projektin varajohtaja Hannu Reinvall.

Tärkein niistä on tällä hetkellä reaktorin vesiputkien puhdistaminen. Putkistoihin pusketaan seuraavien kolmen viikon aikana tuhansia kuutioita vettä, kunnes kaikki rakennusaikainen lika on saatu huuhdottua ulos.

Olkiluoto 3:n pitäisi valmistua kahden vuoden sisällä. Vuoden päästä Saksasta tuodaan ydinpolttoaine. Vuoden 2017 lopulla päättyy valvomohenkilökunnan koulutusjakso. Joulukuussa 2018 käynnistyy ensimmäinen ydinreaktio, jos Mouroux on oikeassa, eikä uusia pahoja viivästyksiä ilmaannu.

RAMI NIEMINEN/LÄNNEN MEDIA