Suomen uusin jäänmurtaja Polaris on valmis töihinsä Perämerellä. KUVA: Nina Susi / arkisto

Valtion jäänmurtajayhtiö Arctia tutkii mahdollisuuksia aloittaa säännölliset tutkimusmatkat arktisille alueille kotimaisella jäänmurtajalla. Ajatus on noussut esiin, kun Arctia on etsinyt tiedemaailmasta kumppaneita ensi kesäksi suunnittelemalleen Arctic 100 Expedition -tutkimusmatkalle.

– Tutkimusinstituuteista ympäri maailmaa on ollut paljon kiinnostusta. Kiinnostavaksi on havaittu nimenomaan se, että tutkimusmatkoja tehtäisiin samoille alueille säännöllisesti, kertoo Arctian viestintäpäällikkö Eero Hokkanen.

Hokkasen mukaan eri maiden tutkimusaluksilla nykyään tehtävät tutkimusmatkat ovat hajanaisia ja vaihtelevin aikatauluin toteutettuja. Tutkimuslaitokset kaipaisivat säännöllisyyttä toimintaan.

– Sitä yritetään myös tarjoamalla meidän kalustoamme tähän tutkimuskäyttöön, Hokkanen kertoo.

Jos Arctia löytää riittävästi yhteistyökumppaneita säännöllisten tutkimusmatkojen aloittamiseen, joku monitoimimurtajista voitaisiin valjastaa tutkimuskäyttöön varustamalla se erityislaitteilla ja tutkimuskonteilla.

– Monitoimimurtajat soveltuvat oikein hyvin tutkimusaluksen pohjaksi, Hokkanen sanoo.

Hokkasen mukaan suomalaisella tiedeyhteisöllä olisi hyvä olla käytössä oma tutkimusalus, jolla tehdä yhteistyötä muiden maiden tutkijoiden kanssa.

– Suomen arktinen strategiakin sanoo, että Suomella on halu olla arktisen tutkimuksen kärkimaa. Silloin täytyy olla myös yhteinen näkemys siitä, miten tätä toteutetaan. Ruotsalaisilla on jo brändätty tutkimusjäänmurtajaksi Oden ja norjalaisilla on valmistumassa Kronprins Haakon, Hokkanen huomauttaa.

Arctia ei ole vielä vahvistanut ensi kesäksi suunnitellun Arctic 100 Expedition -tutkimusmatkan toteutumista. Suomen satavuotisjuhlien ohjelmaksi suunniteltu tutkimusmatka voi Hokkasen mukaan yhä toteutua, jos yhteistyökumppaneita saadaan riittävästi mukaan. Muutoin tutkimusmatka siirtyy myöhemmäksi.

– Aikataulu päätetään sitoutuneiden tutkimuskumppaneiden kanssa, mutta ilman muuta ajatusta on tarkoitus viedä eteenpäin tavalla tai toisella, Hokkanen sanoo.

Arctia aikoo kertoa Arctic 100 Expedition -hankkeen jatkosta tarkemmin maanantaina.

Henripekka Kallio / lännen media