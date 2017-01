Arctia on vuokrannut Nordican kansainväliselle varustamoyhtiölle toukokuuhun asti. Alus lähti joulukuun lopussa Suomesta kohti Venäjän ja Japanin välissä sijaitsevaa Ohotanmerta.

Arctia perustelee sopimusta alustensa käyttöasteen parantamisella.

– Laivaston käyttöasteen pitäminen mahdollisimman korkealla sekä miehistön ammattitaidon ylläpitäminen ovat meille keskeisiä tavoitteita. Laivaston käyttöaste paranee aina, kun alukset ovat kansainvälisissä tehtävissä, sanoo Arctia Offshore Oy:n liiketoimintajohtaja Hannu Ylärinne yhtiön tiedotteessa.

Nordicaa olisi tarvittu myös kotimaassa jääkauden alkaessa. Liikennevirasto tarvitsee yhteensä yhdeksän alusta jäänmurtotehtäviin. Arctialla on kahdeksan sopivaa jäänmurtajaa. Lisäksi valtio vuokraa turkulaisen Alfons Håkans -varustamon Zeus-murtajaa.

Nyt Liikennevirasto joutuu hankkimaan lisäapua Ruotsista. Virasto on tehnyt päätöksen vuokrata ruotsalainen Frej Nordican tilalle. Sopimuksen arvo on kuusi miljoonaa euroa. Sopimusta ei ole kilpailutettu, koska viraston mukaan Ruotsin merenkulkulaitos on ainoa toimija, jolla on tarjota riittävän kokoluokan alus riittävällä aikataululla.

