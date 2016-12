- Olen sanonut että elävä kansanliike on elävä silloin, kun on monia ihmisiä tavoittelemassa johtajan paikkaa ja nyt tässä on tapahtumassa näin.

Rinteen mukaan näyttää siltä, että hänellä ja Timo Harakalla on hyvin yhtenäiset linjat.

- Timo kuvaa hyvin vaihtoehtobudjettia ja vuoden aikana valmisteltuja ohjelmia. Näyttää yhteiseltä vaihtoehdolta.

Rinne uskoo, että puheenjohtajakampanjat myös vahvistavat mielikuvaa sdp:stä uudistus- ja tulevaisuusliikkeenä. Hyötyä on tulossa myös kuntavaaleihin.

- Sdp voi saada hyvän lähdön kuntavaaleihin ja puoluekokoukseen tästä kilvoittelusta.

Julkisuudessa Sdp:n on arvioitu jakautuvan toisiaan kyräileviin klikkeihin niin pahoin, ettei aika riitä oppositiopolitikointiin.

- Aina kaikissa puolueissa on erilaisia jännitteitä, Rinne kuittasi.

Kannatustaan Rinne ei lähde arvioimaan. Sdp:n puoluesihteeri valmistelee tammikuulle ohjelmaa, jossa ehdokkaat kohtaavat.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman totesi vain, että hän jättää päätöksen sdp:n puheenjohtajasta puoluekokousedustajien käsiin.

- Tässä on puolitoista kuukautta aikaa ja kukin miettii omalta kohdaltaan. Ja he kyllä osaavat tämän ratkaista, Lindtman totesi ennen eduskuntaryhmän kokousta eduskunnassa.

Lindtman sanoo ryhmän puheenjohtajana suhtautuvansa tasapuolisesti kaikkiin ehdokkaisiin.

KIRSI TURKKI/LÄNNEN MEDIA