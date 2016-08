Jos puheenjohtajavaali pidettäisiin nyt ja vastakkain olisivat Rinne ja Lindtman, Lindtman saisi puolelleen 45 prosenttia kyselyyn vastanneista sdp:n puolueaktiiveista.

Avoimissa vastauksissa kenttäväki kuvailee Lindtmania rauhalliseksi ja diplomaattiseksi tulevaisuuden johtohahmoksi.

– Antti Lindtman pystyisi yhdistämään puolueen repivän Rinne–Urpilainen-vastakkainasettelun jälkeen. Lindtman on nuori ja karismaattinen, toisin kuin nykyinen puheenjohtaja. Uskon, että Lindtman pystyisi viemään puoluetta kohti tulevaisuutta ja nousemaan uskottavaksi pääministeriehdokkaaksi, eräs vastaajista toteaa.

Näin Lindtmania kuvaillaan:

"Uskottava, kokenut, mutta kuitenkin nuoremman polven sosialidemokraatti, jonka uskon kykenevän yhdistämään puolueen eri laitoja. Karismaattinen esiintyjä, hyvä puhuja. Myöskään visionäärisyydestä ei ole pulaa. Ehdottomasti paras ehdokas puheenjohtajaksi."

"Asiaosaaminen ja laajat kokonaisuudet hallussa (talous, sote). Hän osaa lisäksi esiintyä ja on valovoimainen. Hänellä ei myöskään ole selviä vastustajia puolueessa."

"Antti Lindtmanissa on kaikkea mitä puheenjohtajalta vaaditaan. Tulevaisuuden valtiomies."

"Lindtman on todennäköinen Rinteen seuraaja, mutta ei vielä alkavalla pj.-kaudella. Lindtmanin on suoritettava jokin tutkinto, jotta hän olisi uskottava pj. kandidaatti. Esiintyjänä ja osaajana hän on ykkönen esillä olevista henkilöistä."

Älykäs ja moderni Harakka

Toiseksi eniten kannatusta haastajana saa Lännen Median kyselyssä kansanedustaja Timo Harakka, joka saisi Rinnettä vastaan kolmasosan kyselyyn vastanneiden puolueaktiivien äänistä.

– Älykäs ja sanavalmis sekä monipuolisesti kokenut puheenjohtaja on puolueelle ehdoton etu. Siksi kannatan Harakkaa, perustelee näkemyksensä Rauni Virtanen Karvialta.

Harakan katsotaan tulevan "sopivasti puolueen sisäpiirin ulkopuolelta" ja tarjoavan siten mahdollisuuden puolueen uudistumiselle.

– Hän olisi myös hyvä haastaja muille puoluejohtajille nykypolitiikassa, joka henkilöityy vahvasti puoluejohtajiin. Hän on kuitenkin vielä ehkä asteen liian kokematon, eräs vastaajista pohtii.

Näin Harakkaa luonnehditaan:

"’Edustaa tulevaisuuteen katsovaa sosialidemokratiaa ja tunnistaa terävästi maailman muutoksen ja sen tuomat haasteet. Hän olisi älykäs ja osaava poliittinen johtaja."

"Edistyksellinen ihminen, joka ei turhia kumartele menneisyyteen. Hän ymmärtää kaikista demaripoliitikoista parhaiten nykytilanteen ja tulevaisuuden."

"Laajaa näkemystä ja visiota niin taloudesta, työllisyyspolitiikasta, tieteestä kuin kulttuuristakin. Hän kykenisi myös yhdistämään ammattiyhdistysväen ja korkeastikoulutetut ajattelullaan."

Naiskolmikko toisi naiset takaisin

Lännen Median kyselyssä kysyttiin myös europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin sekä kansanedustaja Sanna Marinin ja kansanedustaja Tytti Tuppuraisen kannatusta sdp:n puheenjohtajaksi.

Marin saisi kaksinkamppailussa Rinteen kanssa 28 prosenttia, Kumpula-Natri 27 prosenttia ja Tuppurainen 22 prosenttia kyselyyn vastaajista puolelleen.

Sanna Marinia pidetään osaavana ja sopivan nuorena henkilönä murtamaan mielikuvat vanhoillisesta ja paikalleen jämähtäneestä puolueesta.

– Omaa samoja vahvuuksia kuin Harakka, mutta voisi lisäksi toimia vielä astetta uskottavammin yhdistävänä voimana puolueen liberaalien koulutettujen nuorten naisten ja perinteisemmän duunarisiiven välillä. Kuitenkin hän on selvemmin uuden sukupolven henkilö kuin esimerkiksi Lindtman eikä yhtä vahvasti leimautunut sisäpiiriläiseksi.

Miapetra Kumpula-Natrin kannattajat kuvailevat häntä asiaorientoituneeksi, kokeneeksi ja kansainväliseksi johtajaksi, joka voisi voittaa naiskannattajat takaisin sdp:n äänestäjiksi.

– Pitkän linjan sosialidemokraattina puhuttelisi perinteistä kannattajakuntaa ja uudistusmielisenä pragmaatikkona äänestäjämassoja. Lisäksi pidän nykyisenlaisen, taantumuksellisen yhteiskunnallisen ilmapiirin vallitessa valtavan tärkeänä, että puheenjohtajaksi valitaan Miapetran tapainen arvoliberaali.

Tytti Tuppuraista pidettäisiin niin ikään erittäin pätevänä.

– Antti Rinne on erittäin hyvin hoitanut tehtävänsä, mutta naisena mielelläni näkisin puheenjohtajana naisen.

Urpilaista kaivataan yhä

Noin viisi prosenttia vastaajista toivoi Rinteen haastajan löytyvän kyselyssä esitetyn viisikon ulkopuolelta. Heidän joukossaan ovat sdp:n entiset puheenjohtajat Jutta Urpilainen ja Eero Heinäluoma.

Kannatusta saivat myös muun muassa entiset ministerit Tarja Filatov, Maria Guzenina, Tuula Haatainen, Susanna Huovinen ja Erkki Tuomioja.

Lisäksi mainintoja keräsivät europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari, presidentti Tarja Halosen puoliso Pentti Arajärvi ja lahtelainen kansanedustaja Ville Skinnari.

Lännen Median kyselyyn osallistui 380 demarijärjestöjen ja -yhdistysten johtohenkilöä eri puolilta Suomea. Esimerkiksi puolet piirihallitusten jäsenistä vastasi kyselyyn.

RIIKKA HAPPONEN / LÄNNEN MEDIA