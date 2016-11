Tyttöjen ja poikien suosikkiammateissa oli selkeitä eroja: tytöt haluavat opettajiksi, eläinlääkäreiksi ja lääkäreiksi, kun taas poikien toiveammateissa korostuvat poliisi ja palomies.

Toisaalta kyselyssä tuli esille myös harvinaisempia ammatteja: monen haaveammattina on muun muassa pelinkehittäjä, lentäjä, hevosen kouluttaja ja muotisuunnittelija. Erikoisimpia haaveammatteja ovat esimerkiksi legoinsinööri ja delfiinin kouluttaja.

Kaikille lapsille tärkeintä ammatissa on se, että työ on hauskaa. Tytöille tärkeää on myös ihmisten ja eläinten auttaminen. Lähes puolelle pojista työssä on tärkeää, että siitä saa paljon rahaa.

Kopla Helsingin toteuttamaan tutkimukseen vastasi yli 400 alakoululaista.

STT