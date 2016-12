– Ei kukaan osaa varautua tuontyyppisiin tapahtumiin, Lintunen luonnehtii.

– Omaisille ja läheisille tämä on suuri tragedia. On ykkösasia, että he selviävät.

Lintusen oli tarkoitus kokoontua jo sunnuntai-iltana kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajien kanssa keskustelemaan asioiden hoidosta.

– Maanantaiaamuisin meillä on puheenjohtajiston kokous, johon otamme nyt johtavat viranhaltijat mukaan. Tarkastelemme tilannetta myös kokonaisuutena, eli minkälaisia toimenpiteitä tarvitsee jatkaa.

Itse Lintunen kertoo tuntevansa voimattomuutta.

– Huolestuttaa koko yhteiskunnan ja maailmankin osalta, mikä saa yksittäisen ihmisen tekemään tuollaista.

Asia on hänelle raskas siksikin, että Tiina Wilén-Jäppinen oli pitkäaikainen työtoveri.

– Mutta kyllä tästä päästään eteenpäin.

Myös Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen korostaa elämän jatkumisen merkitystä.

– Tiedän, että töiden ja päätöksenteon osalta Tiina Wilén-Jäppinen jos kuka olisi halunnut, että työt jatkuvat. Siinä mielessä uskon kyllä, että asioita jatketaan, eikä kehitys pysähdy. Se on hänen muistonsa kunnioittamista mitä suurimmassa määrin, Helminen pohtii.

Helmisellekin menetys oli suuri myös henkilökohtaisesti.

– Tunnelmat ovat edelleen epäuskoiset ja kovin järkyttyneet. Vaatii varmaankin aika pitkän ajan, ennen kuin asia konkretisoituu, ja tämän ymmärtää todella.

Tulevina viikkoina kaupunginvaltuuston tulee esimerkiksi hyväksyä talousarvio.

– Tämä koskettaa niin laajaa joukkoa ihmisiä ja asioita, että minulle ei ole oikein hahmottunut mitä kaikkea tässä on. Ei auta kuin työstää asia kerrallaan.

Surmatut toimittajat työskentelivät Etelä-Saimaan ja Uutisvuoksen Imatran toimituksessa. Lehtiä julkaisevan Kaakon Viestinnän toimitusjohtaja Jarmo Koskinen kertoi sunnuntaina lehtien verkkosivuilla olevansa erittäin järkyttynyt Imatran tapahtumista. Hän esittää surunvalittelunsa uhrien omaisille.

Koskisen mukaan lehtien toimituksissa pyritään järjestämään kriisiapua.

– Tämä on suuri suru työyhteisöllemme. Ennen kaikkea ajatuksemme ovat omaisten rinnalla, totesi Etelä-Saimaan päätoimittaja Eeva Sederholm.

MIKKO PULLIAINEN/LÄNNEN MEDIA