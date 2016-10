Eduskunnan pankkivaltuusto valitsi tänään Nykäsen ja Olli Rehnin (kesk.) uusiksi Suomen Pankin johtokunnan jäseniksi. Heidän toimikautensa alkaa 1. helmikuuta 2017.

– Marjalla on laaja-alainen ja pitkäaikainen kokemus operatiivisesta pankkitoiminnasta, sähköpostitse Frankfurtista tavoitettu Tuominen kommentoi Lännen Medialle.

Finanssivalvonnassa Marja Nykäsellä on osaamista sekä pankki- että vakuutussektorin valvonnasta ja "erityisesti myös euroalueen pankkisektorista", Tuominen kirjoittaa.

Tuomisen mukaan yhteistyö Nykäsen kanssa on ollut aina mutkatonta.

– Hän on ratkaisulähtöinen, aikaansaapa. Hänellä on " jalat maassa", hän ei haihattele ja on otteissaan reipas. [Hän on] ollut aivan erinomainen apulaisjohtaja, Tuominen kertoo.

Tuomisen mukaan Suomen Pankilla on suuri hyöty Nykäsen osaamisesta ja kokemuksesta myös asiantuntijaorganisaation johtajana.

– On myös hyvä, että [Nykänen] tuntee Fivan toimintaa, Fivahan toimii Suomen Pankin yhteydessä, Tuominen sanoo.

Marja Nykäsen entiset työkaverit Nordeasta kuvaavat Nykästä reiluksi, aikaansaavaksi, oikeudentuntoiseksi ja oikeudenmukainen.

Lisäksi Nykästä kuvataan reippaaksi ja "rempseäksikin" ihmiseksi, jolla on hyvä huumorintaju, mutta joka on myös tarkka ja vaativa.

LAURA MYLLYMÄKI / LÄNNEN MEDIA