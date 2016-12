Ahvenanmaalla on rajattu lintualueita taudin tähden. LEHTIKUVA / STEFAN ÖHBERG

Ahvenanmaalla on löytynyt uusia lintuinfluenssatapauksia, kertoo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Eviraan on toimitettu tautiepäilyn vuoksi useita luonnonvaraisia lintuja. Linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N8-tyypin lintuinfluenssaa on tänään todettu kahdesta merikotkasta, jotka on lähetetty Eckeröstä ja Sundista.

Evira kertoo, että tähän mennessä H5N8-tyypin tautia on todettu kolmessa merikotkassa Ahvenanmaalla. Aiemmin sitä todettiin Lemlandin ja Vårdön alueen tukkasotkissa sekä Maarianhaminan lintutarhan riikinkukoissa ja kanoissa. Viime viikolla tauti varmistui myös Paraisten Nauvon tukkasotkista.

Taudin leviämisen ehkäisemiseksi perustettu rajoitusvyöhyke laajenee kattamaan lähes koko Ahvenanmaan. Siipikarjan ja siipikarjatuotteiden siirtoja rajoitetaan, ja tiloilla tehdään tarkastuksia rajoitusvyöhykkeen sisällä.

Maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt, että siipikarja on pidettävä sisällä toukokuun loppuun saakka.

Eviran mukaan nyt leviävä H5N8-tyypin lintuinfluenssavirus ei ole aiheuttanut ihmisten sairastumisia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että tartunnan riski ihmiselle on hyvin pieni.

STT