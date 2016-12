Walesilainen jalkapallojoukkue The New Saints on rikkonut amsterdamilaisen Ajaxin 44 vuotta vanhan peräkkäisten voittojen ennätyksen eurooppalaisessa seurajalkapallossa.

Ennätys varmistui, kun New Saints nappasi Walesin liigassa 2–0-voiton Cefn Druidsista.

Walesilaisjoukkue on voittanut 27 peräkkäistä ottelua, kun Ajaxin saldo vuonna 1972 oli 26 peräkkäistä voittoa. New Saintsin voitoista 21 on tullut liigassa ja kuusi cup-otteluissa. Ennätyksessä on huomioitu eurooppalaiset pääsarjajoukkueet.

New Saintsin ylivoima on tehnyt Walesin liigan kärkitaistelusta yksipuolisen näytöksen, sillä joukkue johtaa sarjaa 21 pisteen erolla seuraavaan.

STT