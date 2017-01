Vaasan Palloseura teki kaksi uutta pelaajasopimusta. Keskikenttäpelaaja Kim Bölingin sopimus on mallia 1+1 vuotta ja maalivahti Erik Hildenin sopimus on yksivuotinen.

Böling, 24, on Närpes Kraftin kasvatti, joka nuorena pelasi lukuisia juniorimaaotteluja. Böling pelasi VPS:ssa kausilla 2010-13 kaikkiaan 46 Veikkausliiga-ottelua. Sen jälkeen hän on edustanut kasvattajaseuraansa Kraftia. Böling teki viime kaudella Kakkosessa kymmenen maalia.

– Kim on harjoitellut meidän kanssamme nyt marraskuun alusta lähtien. Hän on parantanut koko ajan tämän jakson aikana. Kehityksen pitää jatkua myös muun muassa fysiikan ja puolustamisen suhteen. Hänellä on näytön paikka, VPS:n päävalmentaja Petri Vuorinen toteaa.

Erik Hilden on A-juniori-ikäinen maalivahti, joka oli jo viime vuonna loppukaudesta haistelemassa liigajoukkueen tunnelmaa harjoituksissa.

– Erik on A-junnu, joka harjoittelee meidän kanssamme säännöllisesti. Tavoite on, että meillä on kolme sopimusmaalivahtia. Hilden pääsee nyt kovempaan ympäristöön, mikä kehittää häntä.

VPS kohtaa Suomen cupin lohkovaiheessa tänään ykkösestä viime kauden päätteeksi pudonneen FC Jazzin.

Ennen illan ottelua VPS ehti pelata yhden harjoitusottelun viime viikon lauantaina.

VPS:n kokoonpano tänään:

Avaus: Marko Meerits – Veli Lampi, Ville Koskimaa, Mikko Viitikko, Jesper Engström – Arttu Laatikainen, Joonas Vahtera, Jerry Voutilainen, Juho Lähde, Juha Hakola –André Clennon