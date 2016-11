Kaudet 2013 ja 2014 FC Lahtea edustanut Loorents Hertsi on allekirjoittanut Lahden kanssa yhden vuoden mittaisen pelaajasopimuksen, FC Lahti kertoi nettisivuillaan.

FC Reippaan pian 24-vuotias kasvatti on edustanut kahden edellisen kauden ajan Vaasan Palloseuraa.

Hertsi palaa kotiseuduilleen erittäin mieluusti.

– Hyvät fiilikset, pääsee takaisin kotiin. Täällä on aina ollut hyvä pelata, Hertsi iloitsee.

Päävalmentaja Toni Korkeakunnas toivottaa Hertsin lämpimästi takaisin joukkueeseen.

– Tosi hyvillä ja iloisin mielin! Todella hienoa, että saadaan paluumuuttaja takaisin. Meillä on hyvät yhteiset muistot pronssikaudelta. Ensinnäkin hän on ihmisenä hieno, todellinen ilopilleri. Tuo positiivista virtaa koppiin kuin kentällekin. Oman kaupungin poikia ja palaa tänne entistä valmiimpana, kun on pelannut kaksi vuotta kohtuullisessa roolissa Vaasassa, Korkeakunnas sanoo.

Hertsi on viihtynyt viime vuodet laitahyökkääjänä, mutta hänellä on taustaa myös laitapuolustajana pelaamisesta.

Kaksi vuotta Vaasassa kaukana Lahden tutuista maisemista ovat kasvattaneet ja karaisseet Hertsiä, niin ihmisenä kuin pelaajana.

– Vaasassa alkoi viime vuonna projekti pelitavan ja seuran uudistamisessa, ja oli hienoa olla siinä mukana. Paljon jalkapalloon liittyviä asioita tarttui mukaan, Hertsi sanoo.

Päättynyt kausi jätti pettymyksen maun suuhun Lahdessa ja se halutaan huuhtoa pois pärjäämällä ensi kaudella selvästi paremmin.

– Tavoitteena on saada Lahti takaisin Eurocup-paikoille, Hertsi heittää.

