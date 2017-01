Jo tänään maanantaina VPS:n harjoituksissa on mukana kaksi maalivahtia. He ovat PK-35 Vantaata viime kaudella edustanut, vasta 18-vuotias Samu Volotinen ja Viron maajoukkuevahti, Tarvasia edustava Marko Meerits, 24. Ensi torstaina testivahtien rinki täydentyy lisäksi brasilialaisella Ricardolla, joka torjui viime kaudella Rovaniemen Palloseurassa.

Puolustusosastolla on tällä hetkellä kaksi testipelaajaa, 19-vuotias ruotsalaistoppari Anton Agrest ja 29-vuotias virolainen laitapuolustaja Markus Jürgenson. Agrest on viimeksi pelannut Huddinge IF:ssä. Jürgensonilla taas on takanaan pitkä rupeama tallinnalaisessa FC Florassa, ja hän on esiintynyt myös Viron maajoukkueessa.

Jo ennestään VPS:n treeniringissä ovat näytillä Kim Böling ja Ilari Antila, jotka molemmat ovat aikaisemmin edustaneet VPS:aa. Molemmat pelasivat viime kaudella kakkosta, Antila VIFK:ssa ja Böling Närpiön Kraftissa.

Viime viikolla testissä oli myös kolme pelaajaa torniolaisesta TP-47:stä: 16-vuotias maalivahti Arttu Kainulainen ja kenttäpelaajat Aleksi Isomäki ja Jaakko Pyyny. Viime viikolla näytille saapui myös Suomen ja Tansanian passit omistava Zakaria Kibona, joka pelasi viime kaudella FC Legirus Interissä kolmosdivaria. Kiborna on edustanut myös mm. Helsingin IFK:ta ja FC Viikinkejä ja maltalaista Mosta FC:tä.

VPS:n harjoitusvahvuudesta puuttuu tällä viikolla toppari Mikko Viitikko, joka on maanantaista keskiviikkoon kestävällä testijaksolla Vålerengassa, Norjassa.

VPS aloittaa harjoitusottelunsa lauantaina 21. tammikuuta, kun se kohtaa ruotsalaisen Umeå FC:n Fennia Arenassa. Suomen cupin lohkovaiheen VPS aloittaa lauantaina 28. tammikuuta kotiottelulla porilaista kakkosen joukkuetta FC Jazzia vastaan.

VPS kertoo uusista testipelaajista verkkosivuillaan .

MINNA KALLASVUO