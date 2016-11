Sopimus tarkoittaa sitä, että VPS:n talenttivalmentaja Leo Tommila vetää aamuharjoitukset jalkapallolinjan opiskelijoille ja iltaharjoitukset VPS:n junioreille.

– Meillä on paljon pelaajia, mutta ei mahdollisuutta tarjota valmennusta vain omasta takaa, joten teemme sen yhteistyönä muiden kanssa. Meillä pitää olla kumppanina joukkue, jonka kanssa muualta tulevat opiskelijat voivat pelata. Joukkue, joka on tarpeeksi hyvä. VPS valikoitui näistä vaihtoehdoista, kertoo Vöyrin urheilulukion rehtori Nina Karls-Nygård VPS:n tiedotteessa.

Yhteistyöstä on molemmille hyötyä, sillä sopimuksen myötä VPS saa uusia pelaajia ja Vöyrin urheilulukio uusia opiskelijoita.

– On tärkeää verkostoitua alueen koulujen kanssa. Nyt meillä on kouluyhteistyötä Vaasassa niin yläasteen kuin toisen asteen kanssa ja Vöyrillä urheilulukion kanssa. Lisäksi meillä on sama vastuuvalmentaja, joka koordinoi ja vastaa sekä Vaasan että Vöyrin toisen asteen valmennuksesta. Paketti on erinomainen, VPS Junioreiden valmennuspäällikkö Ville Priha kertoi.

– On hyvä asia, että aamuharjoittelusta vastaa sama henkilö, joka on pelaajien kanssa myös iltapäivisin. Aamuharjoittelussa ei siis näin ole erillistä valmentajaa, vaan hän tuntee pelaajat, jotka ovat mukana VPS:n treeneissä iltapäivisin. Pelaajan arjen rakentumista pystytään siis täten auttamaan järkevästi, Priha jatkoi.