– Erittäin hyvät fiilikset. On hienoa saada olla ensi vuonnakin mukana kokemassa miten seura ja joukkue kehittyvät. Vepsusta tulee samalla seura, jota olen edustanut pisimpään aikuistasolla. Ensi vuonna minulla alkaa kaikkiaan viides kausi "Raidassa", Lampi kertoo tiedotteessa.

Lampi, 32, on urallaan kokenut useita loukkaantumisia, ja vammat ovat kiusanneet häntä hiukan kuluvallakin kaudella. Siitä huolimatta hän on ollut yksi tärkeistä lenkeistä uudistumisprosessin keskellä olevassa joukkueessa.

Päävalmentaja Petri Vuorisen mukaan Lampi pitää kokeneena pelaajana omalla tavallaan huolta nuoremmista pelaajista.

– On positiivinen asia, että "Vekan" kanssa tehtiin jatkosopimus. Hän tuli meille täksi kaudeksi ja on jopa yllättänyt tosi positiivisesti minut ja tuonut joukkueelle paljon kentällä ja sen ulkopuolella. Loukkaantuminen vaivasi alkukaudesta, mutta muuten hän on pelannut paljon, mikä on myös hyvä asia, sanoo Vuorinen.

VPS on syys- ja lokakuun aikana ilmoittanut Lampi mukaan lukien kaikkiaan kuuden pelaajan jatkopesteistä. Aatu Laatikainen, Jerry Voutilainen, Jonas Levänen, Mikko Viitikko ja Joonas Vahtera jatkavat VPS:ssa option turvin.

MINNA KALLASVUO