Tamminen, 21, on tehnyt Ilveksen kanssa kaksivuotisen pelaajasopimuksen, seura kertoo verkkosivuillaan .

– Olen tosi tyytyväinen, että pääsen Ilvekseen, joka on perinteinen ja maineikas liigajoukkue. Odotan innolla pääsyä mukaan joukkueen treeneihin. Toivottavasti pystyn vahvistamaan joukkuetta ja omalta osaltani auttamaan Ilvestä vielä parempaan sijoitukseen tulevalla kaudella, kommentoi Tamminen tamperelaisseuran verkkosivuilla.

Ilveksen päävalmentaja Jarkko Wiss tuntee hyvin uuden pelaajansa.

– Olin monta vuotta sitten katsomassa oppilaitosten välistä peliä Tampereen Kaupissa. Silmiini osui Jyväskylän joukkueen vasen laitapelaaja nimeltä Tamminen. Soitin oitis Kimmo Lipposelle, että nyt on lahjakas pelaaja kiikarissa. Myöhemmin Tamminen debytoi nuorisomaajoukkueessa, Wiss kertoo.

– Olen seurannut Tammisen uran kehittymistä. Hän on parhaimmillaan loistava yksi vastaan yksi -pelaaja, jolla on hyvä laukaus. Toki paljon on myös kehitettävää, mutta meillä on koko talvi aikaa. Tamminen on sellainen pelaaja, joka pystyy omilla yksilösuorituksillaan ratkaisemaan pelejä.

VPS-kausillaan Tamminen ei profiloitunut maalintekijänä. Päättyneellä liigakaudella hän teki raitapaidoissa yhden maalin, mutta hänen kautensa jäi vajaaksi loukkaantumisen vuoksi. Myös kaudella 2015 hän teki yhden liigaosuman.

Ilveksellä on tällä hetkellä 17 pelaajasopimusta. Ilves sai viime viikollakin täydennystä Pohjanmaalta, kun Seinäjoen Jalkapallokerhon hyökkääjä Tuco siirtyi tamperelaisseuraan yksivuotisella sopimuksella.

Vaasan Palloseurassa viime kaudella pelanneista ovat tällä viikolla siirtyneet Tammisen lisäksi muualle Loorents Hertsi ja Nikko Boxall. Hertsin tuleva seura on FC Lahti, ja Boxall pelaa jatkossa Kuopion Palloseurassa. Maalivahti Juuso Kevari siirtyi pari viikkoa sitten Kakkosessa pelaavaan AC Kajaaniin.

Pelaajia, jotka ovat joko tehneet jatkosopimuksen VPS:aan tai joiden VPS-sopimus jatkuu ensi kauteen jo ennestään, ovat Timi Lahti, Ville Koskimaa, Jesper Engström, Pyry Soiri, Steven Morrissey, André Clennon, Juho Lähde, Veli Lampi, Aatu Laatikainen, Jerry Voutilainen, Jonas Levänen, Mikko Viitikko ja Joonas Vahtera.

MINNA KALLASVUO