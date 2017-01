Leo-Pekka Tähti on ensimmäinen vammaisurheilija, joka on valittu Vuoden urheilijaksi Suomessa. Hän löi ylivoimaisesti toiseksi tulleen Henri Kontisen. KUVA: LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Ratakelaaja Leo-Pekka Tähti on valittu historiallisesti ensimmäistä kertaa vammaisurheilijana Vuoden urheilijaksi Suomessa.

– Aika historiallinen fiilis ja hetki pitää sylissä kultaista kiekkoa.

Tähti kiitti puheessaan äitiä, isää, valmentajaa, vaimoa, manageria, yhteistyökumppaneita ja Suomen Paralympiakomiteaa.

– Tämä on kruunu omalle uralle ja meidän polulle huipulle ja tähän pisteeseen.

– Olemme päässet tasa-arvoiseen asemaan ja tähän äänestykseen. Tämä on varmasti oikeutettua. Toivon, että tästä voitosta hyötyvät kaikki pienet lajit. Tämä on eräänlainen tienraivaus suomalaiselle paraurheilulle ja pienille lajeille, että kaikki on mahdollista, kun tekee asioita ja toteuttaa unelmia, mitä minä olen koko urani aikana tehnyt.

JARNO RANTA