Jalkapallon naisten ykkösen kärkikahinoihin loppukesän aikana kivunneen vaasalaisjoukkue VIFK:n kotiotteluun on lauantaina vapaa pääsy.

VIFK kohtaa Pallokerho Keski-Uusimaan lauantaina 3. syyskuuta kello 14 Elisa Stadionilla Vaasassa. Seura kertoi Twitterissä, että yleisö pääsee otteluun ilmaiseksi. Tilanteen ovat seuran mukaan mahdollistaneet yhteistyökumppanit.

VIFK on tällä hetkellä naisten ykkösessä neljäntenä, kun jäljellä on kuusi ottelukierrosta. Sarjan kärjessä ovat kokkolalaiset GBK ja Kokkola F10, joilla molemmilla on 33 sarjapistettä.

IK Myran Kruunupyystä on kolmantena ja VIFK neljäntenä. Sekä VIFK:lla että Myranilla on koossa 32 sarjapistettä. Viidentenä oleva JyPK vaanii pisteen päässä Myranista ja VIFK:sta.

Kärkiviisikosta GBK ja Myran ovat pelanneet yhden ottelun enemmän kuin muut.

Jos VIFK elättelee nousutoiveita, sen olisi ehdottomasti kukistettava sarjan häntäpään joukkueisiin kuuluva PKKU. VIFK kohtaa kärkipään ryhmistä syksyn aikana vielä JyPK:n vieraissa (10.9.) ja Myranin kotonaan (17.9.).

Naisten ykkösen voittaja nousee suoraan naisten liigaan. Toiseksi sijoittunut karsii liigapaikasta naisten liigassa 9:nneksi sijoittuneen joukkueen kanssa.

MINNA KALLASVUO