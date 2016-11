Strandvall liittyi joukkueeseen kesken kauden ja oli tärkeässä roolissa euro-paikan saavuttaneessa joukkueessa.

Uutena pelaajana joukkueeseen liittyy Juha Hakola, 29, Kuopion Palloseurasta. Hakolan sopimus on kaksivuotinen.

Espoolaislähtöinen Hakola on juniorivuotensa viettänyt HJK:ssa, minkä jälkeen hän on aikuisten tasolla pelannut Virossa FC Floran riveissä, Hollannissa Heracles Almelossa ja Willem II:ssa, sekä unkarilaisessa Ferencvarosissa ja kyproslaisessa Aris Limassolissa. Veikkausliigassa hän on edustanut vain Kuopion Palloseuraa.

Nuorten maajoukkueissa Hakola on pelannut niin U18-, U19- kuin U21-ikäluokissa. A-maajoukkueessakin tämä vapaapotkuspesialisti on esiintynyt kertaalleen.