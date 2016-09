Passari Mariliisa Salmen (vas.) napakat ohjeet tulivat tutuksi mm. Vaasan Vasamassa. Arkistokuva on vuodelta 1999.

Suomalaiselle lentopallolle on perustettu oma Hall of Fame. Sen julkistamistilaisuudessa sunnuntaina Helsingissä kerrottiin myös ensimmäisinä nimetyt miesten ja naisten tähtikuusikot. Naisten tähtikuusikkoon kuuluu kolme Vasaman takavuosien menestyspelaajaa.

Miesten tähtikuusikon muodostavat Pentti Aallonen, Kari Kalin, Raimo Koskinen, Matti Lehtonen, Mauri Leppänen ja Jouni Parkkali. Naisten tähtikuusikkoon kuuluvat Sari Korpi, Tiina Nurminen, Tuula Palonen, Mariliisa Salmi, Catharina Svenlin ja Maarit Tähtinen.

Vuonna 1995 Lentopalloliitto nimesi lajin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi samat pelaajat kaikkien aikojen tähtikuusikoiksi. Nyt Lentopalloliiton hallitus päätti nimetä heidät myös ensimmäisinä lentopallon Hall of Fameen.

Vaasalainen Sari Korpi, 55, pelasi 118 maaottelua ja 418 SM-sarjaottelua. Hänen kasvattajaseuransa on Vaasan Toverit, mutta suurimman seuratason menestyksensä Korpi saavutti Vaasan Vasamassa. Korpi pelasi naisten maajoukkueessa jo 16-vuotiaana ja hänet valittiin kauden naispelaajaksi vuonna 1988.

Tähtikuusikkoon valittiin myös kauhajokelainen Mariliisa Salmi, 52. Passarina pelannut Salmi on valittu kolmesti kauden parhaaksi naispelaajaksi: 1990, 1992 ja 1993. Hän on pelannut 235 maaottelua ja 310 SM-sarjaottelua, ja hänen maajoukkueuransa kesti peräti 16 vuotta.

Salmi on tunnettu etenkin yliopistovuosiensa peleistä Yhdysvalloissa Brigham Young -yliopistossa ja Vaasan Vasaman mestaruusvuosilta. Brigham Young on yksi Yhdysvaltain tunnetuimmista yliopistourheilun menestysjoukkueista, ja sen omaan Hall of Fameen Salmi nimettiin viisi vuotta sitten.

Salmen seuroja ovat olleet myös Kurikan NSU, Kurikan Ryhti, Kauhajoen Karhu, norjalainen Kongsberg, ranskalainen Courrieres ja Seinäjoen Tango, jossa hän pelasi uransa viimeiset mestaruussarjatason pelinsä.

Kolmantena ex-vasamalaisena tähtikuusikkoon nimettiin Catharina Svenlin, 51, jolla on tilillään 110 maaottelua ja 357 SM-sarjaottelua. Svenlin asuu nykyisin Mikkelissä.

Svenlin valittiin kauden parhaaksi naispelaajaksi vuosina 1986, 197 ja 1989 sekä ensimmäisenä naisena kauden lentopalloilijaksi vuonna 1989. Vasaman lisäksi hän on pelannut mm. Raision Urheilijoissa ja Pieksämäen Pyrinnössä.

Lentopallokenttien kaunottareksi kutsuttu Svenlin lukeutui yhdessä Sari Korven kanssa keskeisiin pelaajiin, kun Vaasan Vasama voitti neljä lentopallon naisten Suomen mestaruutta peräkkäin 1986–1989. Passari Salmen Vasama-mestaruudet ovat vuosilta 1991-94 sekä 1996.

MINNA KALLASVUO

Lähde: Lentopalloliiton tiedote