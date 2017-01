Virtasella oli kompurointia kolmoistulppi-kolmoistulppi-hyppy-yhdistelmän alastulossa, mutta hän jatkoi sen jälkeen hyvin sujuneeseen kaksoisaxeliin ja kolmoisrittiin. Virtanen selvitti myös piruetit ja askeleet, ja pisteitä kertyi lopulta 56,52. Viimeisen paikan vapaaohjelmaan toivat pisteet 55,14.

– Ensimmäinen tavoite on nyt täytetty, kun paikka vapaaohjelmaan aukesi. En saanut harjoituksissa sujuneeseen yhdistelmähyppyyn normaalia alastuloa, mutta olen kuitenkin tyytyväinen, että sain ajatukset kasattua sen jälkeen, Virtanen kertoi tiedotteessa.

– Suoritus oli kokonaisuudessaan ihan ok. Vapaaohjelmaan lähden luottavaisin mielin ja rennosti. Neloishyppy on ehdottomasti tavoitteena. Tämä on ollut hieno kisa suomalaisluistelijoilta, kaikki pääsivät finaaliin.

Miesten kisaa johtaa ylivoimaisesti Espanjan Javier Fernandez 104,25 pisteellä. Toisena oleva Venäjän Maksim Kovtun on lähes kymmenen pisteen päässä.

Perjantaina luistellaan vielä naisten vapaaohjelma. Mukana ovat Suomen edustajat Emmi Peltonen ja Viveca Lindfors.

STT