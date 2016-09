Pietarsaarelainen Eco-Wash Nr1 Oy Ab on aloittanut yhteistyön kokkolalaisen Kokkopesu Oy:n kanssa. Granlundin Pesussa Pietarsaaressa aiemmin hoidettu tekstiilipesu on nyt siirretty Kokkolaan. Yhteistyö on osa Eco-Wash Nr1 -yrityksen strategiaa tuottaa pesulapalveluita kustannustehokkaasti.