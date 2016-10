FC Lahti -ottelu on tärkeä myös päävalmentaja Petri Vuoriselle henkilökohtaisesti. Kuva Jarno Pellinen / arkisto

Viime kauden päätteeksi Vaasan Palloseura taisteli jalkapalloliigan viime minuutteihin asti säilymisestä liigassa. Taisto onnistui ja nyt seura on onnistuneen loppukauden ansiosta tiukasti kiinni europelipaikasta ensi kaudelle. Paljon on siis pelissä tänään alkavassa kauden viimeisessä liigaottelussa.

VPS pelasi kaksi kautta peräkkäin Eurooppa-liigan karsintakierroksella. Nuo ottelut Palloseura joutui kuitenkin puutteellisten stadion-olosuhteiden vuoksi pelaamaan vieraskentillä.

Ensimmäinen tukholmalaista Brommapojkarnaa vastaan pelattu kamppailu väännettiin Valkeakoskella ja viime kauden ottelu Tukholman AIK:ta vastaan Oulun Raatin stadionilla.

VPS:n päävalmentaja Petri Vuorinen ei halua mitenkään valmistautua juhliin ennen kuin ottelun viimeinen vihellys on puhallettu.

– Tämä on paitsi seuralle ja joukkueelle myös minulle ihan henkilökohtaisesti tärkeä peli, Vuorinen luonnehti pelin merkitystä koko valmentajauralleen.

Vuorinen ei ole paljon huolehtinut vastustaja FC Lahden pelisysteemistä.

– On vaikea tietää, ketä on kentällä ja miten he palaavat. Sarjatilanne luo heidän osaltaan mahdollisuuden kokeiluihinkin.

Jalkapalloliigan päätöskierroksen ottelu Vaasan Palloseura–FC Lahti pelataan tänään kello 15 Hietalahden jalkapallostadionilla.

HARRI PUHAKAINEN