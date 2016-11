Seppelin on toistaiseksi joukkueensa toiseksi tehokkain pelaaja saldolla 7 + 4 ja on tehnyt Hokille eniten maaleja. Pistevauhti on ollut aikaisempiin kausiin verrattuna huima, sillä tämänhetkiseen 11 tehopisteeseen Seppelin on aikaisemmin tarvinnut yli 30 ottelua, kun nyt sama pistemäärä on syntynyt 17 ottelussa.

Hokin pörssikärjen Risto Mattilan saldo on 4 + 10.

− Pisteiden saaminen on totta kai tuonut oman lisän ja ruokkinut itseluottamusta. Niitä voisi tietenkin olla enemmänkin, kertoo Seppelin jääkiekkosivusto Jatkoaika.comin haastattelussa.

Seppelin kertoo toivovansa kaudesta tasapainoista ja ehjää, minkä jälkeen on hyvä jatkaa kehittymistä.

– Tavoitteena on pelata nyt ehjä ja hyvä kausi. Tavoitteena tehdä edelleen kovemmin töitä ja mennä kiekkoilijana mahdollisimman pitkälle, Seppelin kertoo haastattelussa.

Hokin alkukausi on ollut loukkaantumisten sävyttämä, ja Seppelin itsekin oli sivussa harjoitusotteluista leikkaushoidon vuoksi. Ketjukokoonpanojen vaihtuvuus ei kuitenkaan ole Seppeliniä haitannut.

– Ketjuja on aikalailla jouduttu vaihtelemaan myös loukkaantumisten takia. Olen ollut tyytyväinen kaikkien kanssa pelaamiseen.

Seppelin, 23, oli vuosia Sportin nuorisojoukkueiden ja A-nuorten liigaryhmän vakiokalustoa ja kuului joukkueissaan takuuvarmoihin pistenikkareihin.

Viimeisenä A-nuorten liigavuotenaan hän haki peliaikaa Sportin edustuksesta, joka tuolloin pelasi vielä mestistä. Sitä ei kuitenkaan irronnut odotetusti, ja Sportin viimeisellä mestiskaudella (2013-2014) hän pistäytyi Sportin joukkueiden lisäksi pelaamassa myös Savonlinnassa SaPKossa ja Suomi-sarjan S-Kiekossa.

Kajaanin Hokkiin hän siirtyi kaudelle 2014-15, ja oli tuolloin voittamassa Hokille mestispronssia.

Hokki on tällä hetkellä mestiksessä kahdeksantena.

MINNA KALLASVUO

Lue Seppelinin koko haastattelu Jatkoaika.comissa .