Lukiota käyvä Lehmusvirpi on valittu Suomen joukkueeseen A-junioreiden MM-turnaukseen, joka kilpaillaan Pietarissa Venäjällä 14.-27. marraskuuta. Suomesta lähtee kisoihin kahdeksan nyrkkeilijän joukkue. Lehmusvirpi ottelee superraskaassa sarjassa +91 kg.

Lehmusvirpi on kautta aikojen ensimmäinen vaasalainen ja vaasalaisseuran edustaja MM-tasolla.

Turnaukseen on valittu myös Kauhajoen Kamppailu-Urheilijoiden Santeri Laine, joka nyrkkeilee sarjassa 69 kg.

Junioreiden MM-kisoja on käyty vuodesta 1979 alkaen, ja suomalaisedustus superraskaassa sarjassa on junioreiden MM-tasolla harvinaista. Aikaisemmin suomalaisista on kyseisessä sarjassa nyrkkeilyt vain Robert Helenius, joka jäi sijoille 5-8 vuonna 2002.

Suomen nyrkkeilijät nuorten MM-kisoissa:

49/52 kg Masi Jurvanen, Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

56 kg Arslan Khataev, Porvoon Nyrkkeilyseura

60 kg Asseme Nouali, Stadi Boxing

64 kg Rasmus Bergman, Stadi Boxing

69 kg Santeri Laine, Kauhajoen Kamppailu-Urheilijat

75 kg Aleksi Virtanen, Lahden Kaleva

81 kg Krenar Aliu, Kirkkonummen Nyrkkeilykerho

+91 kg Antti Lehmusvirpi, Boxing Club Waasa