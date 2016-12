Vaasan Sport kohtaa tänään jääkiekkoliigan kotiottelussaan Tampereen Tapparan kokoonpanolla, josta puuttuvat joukkueen kuluvan kauden neljä parasta pistemiestä. Kotkapaitojen ykkösketjussa Lassi Kokkalan ja Joel Kivirannan rinnalla hyökkää tänään oma kasvatti Verneri Vähäkangas, 18, jolle kyseessä on vasta tämän kauden ja koko uran kuudes pääsarjaottelu.

Ennen illan kamppailua Sport on hävinnyt viisi ottelua peräkkäin ja on pudonnut sarjataulukossa yhdeksänneksi. Vastaavasti sarjakärki Tapparalla on takanaan seitsemän ottelun voittoputki.

Sport tänään kello 18.30 Tapparaa vastaan:

Maalivahdit:

Mika Järvinen (Rasmus Rinne)

Puolustajat:

Markus Nordlund-Otto Honkaheimo

Markus Kankaanperä-Ari Gröndahl

Aleksi Laakso-Robin Salo

Ville Saukko

Hyökkääjät:

Verneri Vähäkangas-Lassi Kokkala-Joel Kiviranta

Tuomas Vänttinen-Tommi Tikka-Joonas Vihko

Tomi Körkkö-Aleksi Ainali-Matti Lamberg

Otto Karvinen-Filip Riska-Erik Riska