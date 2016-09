VPS-j on säilyttänyt asemansa piirin suurimpanan seurana. Kuva: Timo Annanpalo

Suomen Palloliiton Vaasan piirissä on tehty uusi ennätys rekisteröityjen pelaajien määrässä.

Seuroissa on tällä hetkellä 8158 pelipassipelaajaa. Kasvua viime kauden vastaavaan on viisi prosenttia. Entinen ennätys oli kahden vuoden takaa. Silloin koko vuonna oli 8058 pelipassipelaajaa.

VPS-j jatkaa piirin suurimpana jalkapalloseurana 582 pelipassipelaajalla. Myös Vasa IFK ja SJK-j ylittävät 500 pelaajan määrän.

Vaasassa pelaajia on 2565. Seinäjoki on toiseksi suurin kaupunki 1306 pelaajalla. Mustasaaren pelaajamäärä on 763.