Soittaja kertoi olevansa Bolt ja kehui Unitedin suoritusta 2–1-voitossa Middlesbroughta vastaan studiossa istuneiden ex-pelaajien Gordon McQueenin ja Lou Macarin kuunnellessa hämmästyneinä.

– Tämä on Usain Bolt, tämä on Mr Bolt. Haluan vain sanoa, että olen todella ylpeä kavereista tänään. He taistelivat, se oli kuin vanhan ajan Manchester Unitedin katsomista, yhdeksänkertainen olympiavoittaja sanoi.

STT