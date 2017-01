Kyseinen mies on Leo-Pekka Tähti.

Pyörätuolikelauksen Usain Boltiksi ristitty Tähti on ollut peräti kaksitoista vuotta omassa lajissaan maailman paras T54-luokan 100 metrillä.

33-vuotiaan urheilijan kultaputki alkoi Ateenan vuoden 2004 kisoista, ja se jatkui seuraavissa paralympialaisissa Pekingissä 2008, Lontoossa 2012 ja Riossa viime vuonna.

Lisäksi Ateenan paralympialaisissa Tähti kelasi kultaa myös 200 metrillä ja oli Pekingissä tällä matkalla kolmas. Hän on myös tehnyt maailmanennätyksen, voittanut muun muassa kaksi MM-kultaa sekä useita EM-mitaleja. Tähteä ei ole kuitenkaan koskaan valittu Vuoden urheilijaksi.

Valinta oli tosiaan lähellä nelisen vuotta sitten, kun Tähti oli voittanut paralympiakultaa, EM-kisoissa kultaa ja hopeaa sekä kelasi T54-luokan 100 metrillä uuden maailmanennätyksen.

Urheilutoimittajien äänestyksessä Tähti hävisi lopputuloksissa purjehduksessa olympiahopeaa ja EM-pronssia saavuttaneelle Tuuli Petäjä-Sirénille ja keihäänheitossa olympiapronssia voittaneelle Antti Ruuskaselle. Syynä oli se, että noin 50 äänestäjää ei arvostanut Tähteä kymmenen parhaan urheilijan joukkoon ja antanut hänelle pistettäkään.

– Kaikki kunnia Tuuli Petäjä-Sirénille, joka valittiin, mutta minua pikkuisen kaihersi. Se oli aika huikea saavutus, mitä Leo-Pekka sai silloin aikaiseksi, sanoo Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n toiminnanjohtaja Riikka Juntunen.

– Aika kiukkuisena neljä vuotta sitten lähdin pois, kun Tuuli valittiin. En sitä varten, että Tuuli valittiin, vaan sitä varten, että Lepe valittiin Vuoden sykähdyttävin urheiluhetkeen, joka oli yleisöäänestys. Sitten tuli urheilutoimittajien lista, missä hän oli kerännyt eniten ykkössijoja, mutta iso määrä urheilutoimittajia ei laittanut häntä kympin joukkoon.

Nyt Juntunen on toiveikas.

– Mielestäni Suomessa on menty niin paljon eteenpäin, että olisi aika hieno juttu, jos osaisimme arvostaa myös vammaisurheilijoita urheilijoina – valita heitä Vuoden urheilijoiksi, Juntunen sanoo.

Mira Potkonen oli niin sanottujen terveiden olympialaisissa ainoa Suomen mitalisti Riossa viime kesänä. Hän voitti nyrkkeilyssä olympiapronssia.

– Se on tosi upea juttu. Hän on tehnyt pikkueuroilla paljon ja hyvää työtä. Miran jutussa on yksi sitoutunut urheilija ja yksi sitoutunut valmentaja, jotka ovat halunneet lähteä tekemään jotakin. Se on aika lyhyt projekti, jos sitä vertaa esimerkiksi siihen, mitä Lepe on tehnyt. Tässä on kaksi ihan erilaista asiaa.

Juntunen myös tietää, että urheilijoiden vertaaminen on vaikeaa. Haastetta lisää, kun kolmantena ehdokkaaksi kiilaa Henri Kontinen, joka on menestynyt tenniksessä mainiosti.

– Varmasti hyvä urheilija tullaan valitsemaan Vuoden urheilijaksi. Mietin kuitenkin, mitä on muuttunut neljässä vuodessa. Jotka eivät silloin laittaneet Lepeä listalle, pahoin pelkään, että heistä on tullut neljä vuotta vanhempia. Jos heidän mielipiteensä on neljä vuotta sitten ollut, että vammaisurheilijat eivät kuulu Vuoden urheilija -listalle, luulen, että mielipide on edelleen se, mikä valitettavasti tulee näkymään ensi tiistaina.

Jos näin käy, Juntunen on pettynyt.

– Suomessa urheilijoiden suorituksia pitäisi arvostaa ihan oikeasti urheilusaavutusten perusteella.

Juntunen pitää käsittämättömänä, kun Tähti on yli kymmenen vuotta hallinnut lajiaan ja jos hänet ohitetaan sen takia, että hänellä on synnynnäinen paraplegia.

Hän huomauttaa, että Tähti kilpailee kelauksen kovimmassa luokassa.

– Vammaisurheilusta löytyy lajeja, missä kelataan suoraan vaikka finaali tai on vähemmän osallistujia. Mutta Lepe on kaikista kovimmassa luokassa. Se on koviten kilpailtu, ja voidaan ihan oikeasti sanoa, että sieltä löytyvät nopeimmat ja kovimmat kelaajat. Mielestäni siinä ei ole hirveästi jossiteltavaa.

Osa urheilujohtajista ja urheilutoimittajista on väittänyt, että Tähden luokassa on vähän kilpailijoita. Juntunen oikoo näitä väitteitä.

– IPCn hyväksyy vuosittain tietyt kansainväliset kisat mukaan ranking-kisoihin, tältä listalta Lepen T54-luokasta löytyy 114 urheilijaa.

Kelaajia on tätäkin enemmän, sillä esimerkiksi maiden mestaruuskisoja ei ole tässä rankingissa huomioitu.

