Mäkäräinen keräsi ensimmäiseltä ammuntapaikalta neljä ohilaukausta. Ensimmäiseltä pystypaikalta Mäkäräinen ampui yhden ja toiselta kaksi sakkoa.

Maailmancupia johtava Koukalova ampui puhtaasti ja oli maalissa 31,5 sekuntia ennen toiseksi sijoittunutta Laura Dahlmeieria. Saksalainen Dahlmeier ampui yhden sakon.

Kolmanneksi sijoittui puhtaasti ampunut Tshekin Eva Puskarcikova, joka jäi kärjestä 45,4 sekuntia.

Surkean ammunnan vastapainoksi Mäkäräisen suksi kulki todella vauhdikkaasti. Hän oli hiihtoajoissa koko ryhmän paras.

Mäkäräinen keräsi Oberhofin kolmessa maailmancupin kilpailussa sijat kaksi, kolme ja tämänpäiväisen kahdeksannen sijan.

Mäkäräinen putosi maailmancupin kokonaistilanteessa kakkossijalta kolmanneksi. Kärjessä oleva Koukalova on kerännyt 479 pistettä. Toisena olevalla Dahlmeierilla on koossa 464 ja Mäkäräisellä 448 pistettä, kun takana on 11 kilpailua.

STT