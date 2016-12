Mukana on viisi viime kauden alle 20-vuotiaiden ja seitsemän viime kauden alle 18-vuotiaiden maailmanmestaria. Maalivahtiosasto nojaa Veini Vehviläiseen, puolustuksen runko muodostuu Olli Juolevin sekä Vili Saarijärven ympärille, ja hyökkäykseen menestyskokemusta tältä tasolta tuovat Kasper Björkqvist ja Julius Nättinen.

Kumpaakin viime kauden maailmanmestaruutta saavuttamassa ollut Jesse Puljujärvi ei sen sijaan liity Suomen joukkueen vahvuuteen NHL-kiireidensä vuoksi.

Odotukset Nuoria Leijonia kohtaan ovat kasvaneet kotimaassa viime kauden menestyksen jälkeen.

– En usko paineisiin huippu-urheilussa. Jokainen turnaus on oma tarinansa. Kokemus kansainvälisissä peleissä pärjäämisestä näkyy keskittymisessämme, Rautakorpi kertoo.

– Meillä on kauhean työteliäs joukkue, ja intohimo näkyy pelaajista. Mukana täytyy olla myös viisaus, mutta liikaa pelaajia ei saa suitsia. Kimpassa pelaaminen on yksi vahvuuksistamme.

Tshekki kuten Suomi

Suomi aloittaa MM-urakkansa Tshekkiä vastaan. Montrealissa pelattavassa alkulohkossa Suomi kohtaa myös Tanskan, Ruotsin ja Sveitsin.

– Tshekki on hyvin samanlainen kuin meidän joukkue. Iso osa heidänkin pelaajistaan pelaa Pohjois-Amerikan sarjoissa, joten Tshekki pelaa hyvin pohjoisamerikkalaista jääkiekkoa.

– Ruotsin pelaajista iso osa sen sijaan pelaa edelleen Ruotsin sarjoissa. Heidän kanssaan meillä on jo ollut kireitä otteluita tällä kaudella, Rautakorpi viittaa peleihin, joista Ruotsi voitti yhden varsinaisella peliajalla, yhden jatkoajalla ja yhden voittolaukauskilpailussa.

Kapea kaukalo tutuksi

Nuorten MM-kilpailut on järjestetty Kanadassa tai Yhdysvalloissa yhteensä 16 kertaa, ja Suomi on saavuttanut näissä vain kolme pronssimitalia. Euroopassa maailmanmestaruus on ratkottu 24 kertaa, ja Suomi on saavuttanut neljä kultaa, neljä hopeaa ja kolme pronssia.

Yksi MM-leirin teemoista oli totuttautuminen kapeaan kaukaloon, jossa esimerkiksi puolustusalueen puolustuspeli on erilaista kuin leveässä kaukalossa. Harjoitusleirin otteluissa Suomi hävisi ensin Kanadalle 0–5 ja voitti Slovakian 8–1.

Kanadassa nuorten MM-kilpailut ovat yksi vuoden odotetuimmista urheilutapahtumista.

Alkulohkon voittaminen tarkoittaisi todennäköisesti Kanadan, Yhdysvaltojen ja Venäjän välttämistä puolivälieräottelussa. Hurmioitunut yleisö odottaa Kanadalta kultaa kotikisoissa, ja kapeassa kaukalossa "nikkareita" on vaikea pysäyttää.

– Kanadassa on aina hieno pelata. Suomi ja Kanada ovat hienoimmat maat pelata jääkiekkoa, Rautakorpi sanoo.

STT