Bosnia-Hertsegovina ratkaisee MM-paikan saajan ottelussa Espanjaa vastaan.

Suomen paras pistemies oli Edon Maxhuni, joka keräsi 18 silmää Elias Valtosen ja Vili Nymanin tyytyessä kahteentoista pisteeseen. Dzanan Musa nakutti voittajille 28 pistettä.

– Totta kai se on pettymys, että nyt ovi MM-kisoihin sulkeutui. Mutta vielä suurempi pettymys on se, että miten me tänään esiinnyimme kentällä. Koripallo on tapojen peli ja Bosnia-Hertsegovina paljasti tänään julmasti, että meillä on vielä liikaa huonoja tapoja, Suomen päävalmentaja Jyri Lohikoski sanoi tiedotteessa.

STT