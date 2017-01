Softball on järjestetty olympialaisissa neljä kertaa vuoden 1996 Atlantan kesäolympialaisista lähtien, mutta laji pudotettiin vuoden 2012 Lontoon kisoista.

Liitto on esitellyt asian alustavasti Superpesiksen seuroille. Marraskuussa kokoontuneen seurakokouksen vastaanotto oli ilahduttavan positiivinen: seurat haluavat viedä asiaa eteenpäin.

– Tokio-projektissa on vielä paljon liikkuvia osia, mutta toivottavasti saamme projektin käyntiin. Seurojen kanssa on alustavasti asiasta keskusteltu, on suunnitelmia ja erilaisia malleja, mutta paketti on vielä sen verran auki, että se julkistetaan tämän kuun loppupuolella, jos julkistetaan, kertoo Superpesiksen toimitusjohtaja Jussi Pyysalo.

Pyysalon mukaan Pesäpalloliitto edelleen valmistelee projektia naisten superpesisseurojen kanssa, ja ensimmäisenä tavoitteena on, että Suomi osallistuu Eurocupiin jo tänä vuonna eli kesäkuun lopussa Italiassa Milanon vieressä.

– Se olisi ensimmäinen iso steppi, jos tähän päätetään lähteä. Tokion olympialaiset olisivat projektin huipentuma. Vielä on kuitenkin monta liikkuvaa osaa, Pyysalo korostaa.

Pyysalo tarkoittaa esimerkiksi valmennusjohtoa ja rahoitusta.

– Pesäpalloliiton pitää ensin käsitellä ja hyväksyä projektin budjetti, valmennus- ja vetovastuut ja kaikki muu. Nimiä on paljon, mutta kokonaisuutta ei ole vielä olemassa.

Lue lisää huomisesta lehdestä.