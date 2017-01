Parhaissa suomalaisasemissa on Krista Pärmäkoski, joka on naisten kiertueella neljäntenä. Anne Kyllönen on 3/7 etapin jälkeen kahdeksantena, Laura Mononen yhdeksäntenä, Kerttu Niskanen 16:ntena ja Aino-Kaisa Saarinen 27:ntenä.

Naiset hiihtävät tänään 10 kilometriä. Kisa alkaa kello 12.30.

Miesten kiertueella Matti Heikkinen on 12:ntenä ennen 15 kilometrin takaa-ajohiihtoa. Perttu Hyvärisen sijoitus on 28:s.

Miesten hiihto alkaa tänään kello 13.45.

